Hanno avuto inizio nella giornata di ieri, domenica 10 novembre, le attesissime ATP Finals 2019 di Londra, il torneo riservato ai primi 8 tennisti della classifica ATP. A dare il via alle ostilità nella fase a gironi è stato il "Gruppo Borg", ovvero il raggruppamento in cui è incluso l'italiano Matteo Berrettini. Insieme a lui Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Oggi, lunedì 11 novembre in campo i protagonisti del "Gruppo Agassi" con i seguenti match: Nadal-Zverev e Medvedev-Tsitsipas.

Esordio amaro per Berrettini: Djokovic troppo forte

Si sapeva fin dall'inizio che l'avventura del 23enne italiano Matteo Berrettini alle Finals sarebbe stata durissima. All'esordio l'azzurro ha infatti dovuto confrontarsi con Novak Djokovic in un match che non ha avuto storia. Il serbo si è imposto piuttosto nettamente in due set, con il punteggio di 6-2 6-1. L'attuale numero 2 del mondo, uno dei favoriti per la vittoria finale del torneo, viaggia al momento su altri livelli rispetto al pur promettente Berrettini, protagonista di una stagione straordinaria.

Il primo confronto con un mostro sacro del Tennis attuale ha confermato la netta superiorità di Djokovic, ma il tennista romano può comunque ambire a competere ad alti livelli in un prossimo futuro.

Nella prima giornata della fase a gironi da segnalare anche la sconfitta di Roger Federer, numero 3 ATP, ad opera dell'austriaco Dominic Thiem. Il due volte finalista al Roland Garros si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-5, confermandosi vera bestia nera per l'elvetico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tennis

In sette confronti diretti Thiem si è infatti imposto per ben 5 volte.

Nella seconda giornata del Gruppo Borg, in programma martedì 12, Thiem affronterà come da prassi l'altro vincente della prima giornata, ovvero Djokovic. Per Berrettini invece appuntamento contro Roger Federer. Giovedì il terzo ed ultimo turno della fase a gironi con Berrettini-Thiem e la supersfida Djokovic-Federer.

Gruppo Agassi: il programma di lunedì 11 novembre

Se Djokovic e Federer hanno già fatto il loro esordio in quel di Londra, Rafa Nadal dovrà invece attendere fino alle 21:00 di oggi, lunedì 11 novembre.

Lo spagnolo, nuovo numero 1 del mondo, affronterà il tedesco Sacha Zverev nel suo match d'esordio nelle Finals londinesi. Ad aprire il programma odierno la sfida tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, in programma alle 15:00.

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali 201 e 204 dell'offerta Sky. Sarà possibile seguire le ATP Finals 2019 anche in diretta streaming su SkyGo, visibile su pc, tablet, smartphone e smart TV