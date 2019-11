Domenica 1° dicembre, dalle ore 14:10, si correrà ad Abu Dhabi l'ultima gara del Mondiale di Formula 1 della stagione 2019.

Una competizione che, almeno in apparenza, ha oramai poco da dire: il titolo dei piloti è infatti già da tempo nelle mani di Lewis Hamilton mentre quello dei costruttori è nelle mani della Mercedes. L'ultima gara del Mondiale decreterà il terzo posto della classifica finale dei piloti. La gara sarà visibile in tv anche in chiaro, grazie alla diretta prevista su Tv8.

GP di Abu Dhabi, gli orari di qualifiche e gara

L'ultimo week-end della stagione di Formula 1 è iniziato ieri, venerdì 29 novembre, quando si sono corse le prime due sessioni di prove libere.

In entrambe sono arrivati messaggi confortanti per la Mercedes: entrambe le prove libere si sono concluse con la vittoria di Valtteri Bottas, mentre Hamilton ha concluso rispettivamente in terza e seconda posizione.

Sabato 30 novembre, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 i piloti sono scesi in pista per la terza sessione di prove. Dalle ore 14:00 di questo sabato, si farà sul serio: per quell'ora è previsto l'inizio delle qualifiche. Esse saranno visibili in diretta su Sky e in chiaro su Tv8.

Domenica 1 dicembre, invece, dalle ore 14:10 si correrà la gara vera e propria: anche in questo caso la diretta sarà sia sui canali Sky che, in chiaro, su Tv8.

Formula 1, in palio il terzo posto nella classifica del mondiale piloti

Come detto, l'ultimo Gran Premio della stagione decreterà il nome del terzo classificato nel mondiale dei piloti; in questo momento il terzo gradino del podio è occupato da Max Verstappen, pilota della Red Bull che può vantare 260 punti. Il quarto posto è momentaneamente occupato dal ferrarista Charles Leclerc, che è a quota 249 punti (staccato dunque di 11 punti da Verstappen). Fuori dalla corsa al terzo posto è invece l'altro pilota della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel, al momento quinto in classifica a 230 punti.

Guardando le statistiche della pista il grande favorito appare ancora una volta essere Lewis Hamilton: in dieci partecipazioni, il pilota britannico vanta quattro vittorie, quattro pole position, sette podi totali e nove prime file. Dal 2014 in poi nel circuito di Yas Marina ha sempre vinto la Mercedes: tre vittorie per Hamilton (2014, 2016, 2018), una per Bottas (2017) e una per Rosberg (2015). Negativi sono invece i dati per la Ferrari, che da quando si corre ad Abu Dhabi (nel 2009) non ha mai vinto neppure una gara e non ha mai centrato una pole position.

In passato Sebastian Vettel, tuttavia, ha vinto tre gare nel circuito di Yas Marina (2009, 2010 e 2013) quando ancora correva per la Red Bull.