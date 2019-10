Corsa a due, ormai, per l'ultimo posto disponibile alle Atp Finals di Londra ed in questo momento Gael Monfils è padrone assoluto del suo destino. Il francese ha superato Radu Albot in tre set, staccando il pass per i quarti di finale del torneo di Parigi Bercy. L'altro tennista in corsa nella Race to London è il nostro Matteo Berrettini e non può far altro che stare a guardare, già eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Francia.

La prossima partita contro Denis Shapovalov sarà decisiva per Monfils, il traguardo è vicinissimo: gli basta vincere ed accedere alla semifinale per raccogliere i punti necessari per scalzare Berrettini dall'ottavo posto della graduatoria che stabilisce i partecipanti alle Finals.

Fuori Wawrinka e De Minaur

Più impegnativa del previsto, comunque, la sfida degli ottavi per Monfils che ha impiegato un set per prendere le misure di Albot, dopo che il tennista moldavo si era aggiudicato il primo parziale con lo score di 6-4.

Il transalpino è entrato gradualmente in partita, imponendo il suo Tennis estroso che gli ha permesso di pareggiare il conto nel secondo set con lo stesso punteggio, non senza difficoltà considerato l'avvio favorevole ad Albot. Nel terzo e decisivo parziale Albot è letteralmente sparito dal campo, Monfils lo ha sovrastato anche dal punto di vista fisico chiudendo con un eloquente 6-1. Gael è ormai l'unico che può strappare a Berrettini la qualificazione alle Finals visto che gli ottavi di finale hanno sancito l'uscita di scena di Stan Wawrinka ed Alex De Minaur che, comunque, per sperare di volare a Londra dovevano vincere il torneo.

Il maturo elvetico è stato battuto in due set da Rafa Nadal che si conferma certamente tra i favoriti a Parigi, doppio 6-4 in favore del maiorchino il risultato della partita. De Minaur si è arreso a Stefanos Tsitsipas, anche in questo caso un risultato ampiamente prevedibile, 6-3 6-4 lo score in favore del greco.

Il tabellone dei quarti di finale

Oggi sono in programma i quarti di finale ed il match che maggiormente interessa ai tifosi italiani è quello tra Monfils e Denis Shapovalov, il canadese è comunque in gran forma ed a Parigi ha già eliminato il nostro Fabio Fognini e, soprattutto, Alexander Zverev negli ottavi di finale.

La sfida certamente più interessante dei quarti è quella che oppone Novak Djokovic a Stefanos Tsitsipas, il serbo ha eliminato Kyle Edmund in due set mentre il giovane talento ellenico, come già detto, ha avuto la meglio su De Minaur. Per Rafa Nadal, dopo aver archiviato la pratica Wawrinka, c'è la sfida con l'altro idolo di casa, Jo-Wilfried Tsonga che ha eliminato Berrettini al secondo turno mentre ieri ha superato Jann-Lennard Struff.

Infine la sfida tra Grigor Dimitrov, vincente su Dominic Thiem negli ottavi e Christian Garin che ha eliminato Jeremy Chardy.