Gli Australian Open hanno dunque definito il tabellone del terzo turno che prevede una serie di sfide davvero interessanti. L'Italia ha perso un altro 'pezzo', ma era nel pronostico che Wawrinka superasse Seppi, autore comunque di una grande prestazione che ha costretto il maturo campione svizzero al quinto set. Pochi problemi per Rafa Nadal anche se onestamente non sembra ancora al top della condizione, va avanti anche l'idolo di casa Nick Kyrgios, così come Thiem, Zverev e Monfils. In campo femminile una grande Camila Giorgi riesce nell'impresa di centrare il terzo turno e si guadagna la sfida contro Angelique Kerber.

Terzo turno, il programma del 24 gennaio

Le gare del terzo turno, pertanto, saranno aperte nella notte italiana tra il 23 e 24 gennaio (intorno all'1) dalla sfida tra Diego Sebastian Schwartzman e Dusan Lajovic. Successivamente si affronteranno Márton Fucsovics (che ha eliminato il nostro Jannik Sinner) e Tommy Paul. Dopo le 3.30 circa toccherà a Novak Djokovic, per il 7 volte vincitore degli Australian Open c'è un altro giapponese, dopo Ito eliminato al secondo turno: sulla strada del serbo c'è adesso Yoshihito Nishioka.

Quasi in contemporanea scenderanno in campo Roberto Bautista Agut e Marin Cilic. Intorno alle 6, dunque per appassionati molto mattinieri, c'è l'ultimo italiano rimasto in lizza tra gli uomini: Fabio Fognini affronterà il pericoloso argentino Guido Pella, mentre Tennys Sandgren se la vedrà con Sam Querrey in una sfida made in USA. Due partite certamente attese nella sessione serale di Melbourne, quando in Italia il sole sarà già ben alto in cielo: Stefanos Tsitsipas dovrà superare la concorrenza di Milos Raonic mentre per Roger Federer c'è una vecchia conoscenza, quel John Millman che lo eliminò ai US Open del 2018.

Tra le donne, invece, il match di cartello è senza dubbio quello che vedrà Naomi Osaka opposta alla stellina statunitense Cori Gauff, mentre per Ashleigh Barty c'è Elena Rybakina e per Serena Williams la sfida con la cinese Wan Qiang. La 'rediviva' Caroline Wozniacki affronterà Ons Jabeur, Petra Kvitova dovrà vedersela con Ekaterina Aleksandrova e Madison Keys affronterà Maria Sakkari. Completano il tabellone Alison Riske vs Julia Gorges e Sofia Kenin vs Zhang Shuai.

Le partite del 25 gennaio

Un derby tutto spagnolo per Rafa Nadal che per accedere agli ottavi dovrà superare il connazionale Pablo Carreno Busta. Il vincitore di questa sfida affronterà il tennista che la spunterà da un terzo turno molto incerto tra Nick Kyrgios e Karen Khachanov, gli appassionati di Tennis sognano decisamente il confronto tra il numero uno del mondo ed il vulcanico australiano, sfide che hanno lasciato il segno in passato e l'ultima delle quali a Wimbledon lo scorso luglio fu certamente tra i match più belli del torneo. Avversario australiano per Daniil Medvedev, nello specifico sarà Alexei Popyrin, mentre tra match di cartello vanno annoverati certamente David Goffin vs Andrej Rublev e John Isner vs Stan Wawrinka.

A completare il tabellone i match tra Sascha Zverev e Fernando Verdasco, tra Dominic Thiem e Taylor Fritz e tra Gael Monfils ed Ernests Gulbis.

In campo femminile gli occhi dei tifosi italiani saranno puntati su Camila Giorgi capace di superare in scioltezza il secondo turno contro Svetlana Kuznecova. L'avversaria del terzo turno sulla carta è proibitiva, ma per la Giorgi sarà comunque una grande soddisfazione giocarsela con Angelique Kerber. Sempre nel corso di sabato 25 gennaio scenderà in campo Simona Halep contro Julija Putinceva, Kiki Bertens opposta a Zarina Dijas ed Elina Svitolina contro Garbine Muguruza.

Poi, ancora, Belinda Bencic vs Anett Kontaveit, Karolina Pliskova vs Anastasija Pavljucenkova, Elise Mertens vs Catherine Bellis e Donna Vekic vs Iga Swiatek.