La Coppa Davis 2020 inizia nel weekend prossimo, 6-7 marzo 2020. L'Italia esordirà nel turno preliminare a Cagliari contro la Corea del Sud, avversario abbordabile, ma da non sottovalutare. Per i nostri tennisti non dovrebbe essere un problema passare il turno, anche se in Coppa Davis il rischio è sempre alto, anche con squadre sulla carta inferiori.

Coppa Davis e Coronavirus

A complicare la situazione anche l'allarme per il Coronavirus che sta mettendo in difficoltà molti paesi del mondo.

Infatti i giocatori coreani hanno trovato alcune difficoltà in questi giorni a raggiungere il nostro paese.

La Corea del Sud è il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo la Cina, ma ci si augura che questo non sia un problema per i giocatori asiatici. I primi tennisti coreani che sono riusciti a raggiungere il nostro paese sono stati Ji Sung Nam (n. 203 del ranking) e Min-Kyu Song (n.113), direttamente dalla capitale Seul insieme allo staff della Nazionale.

Duckhee Lee (n. 251) e Hong Chung (n. 753) erano impegnati in un torneo in terra statunitense, e sono quindi giunti da Columbus, nell'Ohio.

Quello che ha trovato più difficoltà a raggiungere il nostro paese è stato invece Yunseong Chung (n. 333), impegnato in un torneo ad Antalya, in Turchia, paese che negli ultimi giorni ha chiuso le linee aree da e verso l'Italia. E' riuscito a sbarcare in Italia solo nella serata di lunedì, passando da Mosca.

Le polemiche sulla sede del match

Ci sono state invece polemiche sulla scelta della sede del match, il campo del CT Cagliari, adiacente ad una scuola primaria: scelta considerata poco sicura dai genitori degli alunni, anche perchè è previsto l'utilizzo della palestra della scuola come sala stampa.

Sembra inoltre, a meno di cambiamenti dell'ultima ora, che la due giorni del preliminare di Coppa Davis 2020 tra Italia e Corea del Sud, possa essere aperta al pubblico, nonostante negli ultimi giorni sia stato segnalato il primo caso di Coronavirus nella regione.

Ci si augura ovviamente che tutto vada per il verso giusto, in primis dal punto di vista della tutela della salute, oltre che dal punto di vista sportivo.

I convocati dell'Italia per la Coppa Davis 2020

Per il turno preliminare della Coppa Davis 2020, il capitano dell'Italia Corrado Barazzuti ha convocato cinque nostri atleti: Fabio Fognini (n. 11), Lorenzo Sonego (n. 46), Gianluca Mager (n.79), Stefano Travaglia (n.86) e Simone Bolelli (n.467). Si tratta della prima convocazione per Mager, reduce dalla sua prima finale in un torneo ATP a Rio de Janeiro, in Brasile, e per Stefano Travaglia.

Mancheranno come già previsto [VIDEO] Matteo Berrettini, alle prese con un infortunio muscolare agli adduttori, e Jannik Sinner, impegnato in California per preparare i tornei del Master 1000.

Se tutto andrà secondo pronostico, l'Italia a novembre si giocherà, eventualmente, il trofeo, che abbiamo vinto una sola volta nel 1976, con il quartetto Panatta-Barazzutti-Bertolucci-Zugarelli in terra cilena contro i padroni di casa.