In tempi di Coronavirus, l'ex tennista russa Maria Sharapova ha preso una decisione di certo particolare. Infatti ha deciso di pubblicare sui suoi canali social il suo numero di telefono, invitando tutti i suoi fan sparsi per il mondo a scriverla e contattarla. Per lei è un modo per rimanere in contatto con tutti in questo momento tanto difficile. L'ex campionessa slam, ritiratasi ormai dal Tennis, ha sorpreso davvero tutti: "Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti". Sharapova, tra tutti i suoi social, conta quasi 27 milioni di followers.

Sharapova: 'Importante non perdere il contatto umano'

La Sharapova ha spiegato come è nata questa sua idea. La settimana scorsa ha preso parte a una conference call, suggeritale da uno sponsor, con 150 persone, una chiacchierata fatta di domande e risposte. Avendo capito quanto sia "importante non perdere il contatto umano", soprattutto in un periodo come la quarantena, ha voluto proseguire con questa esperienza. L'ex tennista ha ammesso: "Dobbiamo essere vicini in questo momento complicato, ma dobbiamo mantenere le distanze", per questo ha deciso di procedere con la pubblicazione del numero di cellulare, dando la possibilità a tutti di scriverle.

"Masha" ha invitato tutti a farle sapere come stanno, a chiedere notizie su di lei, a farle delle domande o anche solo salutarla. Per la sportiva anche le ricette sono sempre molto gradite.

Il servizio, al momento, è disponibile solo per coloro che chiamano dal Canada e dagli Stati Uniti, ma la Sharapova è al lavoro affinché il servizio possa essere fruito anche a livello internazionale. Anzi, la Sharapova stessa invita a chi abiti fuori dagli States e dal Canada, a lasciare il proprio numero per essere poi ricontattati quando sarà possibile.

Anche la Stephens lascia ai fan il suo numero di telefono per essere connessi

Un'iniziativa molto simile è stata presa dalla tennista statunitense Sloane Stephens. Sempre con l'obiettivo di fare compagnia alle persone in isolamento per l'emergenza sanitaria, ha messo a disposizione un numero di telefono nuovo per parlare con i suoi fan. La ventisettenne tennista americana ha sottolineato l'importanza di esserci in questo momento, gli uni per gli altri.

Intanto ci sono da registrare anche le parole di Kim Clijsters, tornata di recente alle competizioni, che sta trascorrendo la quarantena nel New Jersey con la sua famiglia: "Abbiamo molta ammirazione per tutte le persone che sono in prima linea negli ospedali". Per quanto riguarda il tennis, in settimana è stato ufficialmente cancellato il torneo di Wimbledon 2020 e tutto il circuito sarà fermo per l'emergenza sanitaria almeno fino al 13 luglio.