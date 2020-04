Non è mancato lo spettacolo e nemmeno i risultati a sorpresa nella prima serata di Wrestlemania 36. L'edizione 2020 del più grande evento di wrestling sarà ricordata a lungo. Per la prima volta nella storia infatti la Wwe ha deciso di proporre gli incontri in programma in due serate. Inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria che ormai da tempo ha colpito anche gli Stati Uniti, la compagnia ha deciso di non far svolgere Wrestlemania a Tampa, in Florida, come era inizialmente previsto, bensì al Performance Centre di Orlando, quartier generale della Wwe.

Ovvero il centro dove abitualmente si allenano i lottatori, per di più, scontato dirlo, senza pubblico. Un'edizione insolita, insomma, ma chi ha fatto le ore piccole davanti al teleschermo non si è certo annoiato.

I risultati della prima serata di Wrestlemania

Nel "kickoff" Cesaro ha ottenuto la vittoria su Drew Gulak. Alexa Bliss e Nikki Cross sono riuscite a battere le Kabuki Warriors e hanno così conquistato il titolo di campionesse femminili Wwe. Importante il successo di Elias contro King Corbin, un po' contro i pronostici della vigilia.

La campionessa di Raw Becky Lynch ha mantenuto la cintura battendo Shayna Baszler, lo stesso è riuscito a fare Sami Zayn piegando la resistenza di Daniel Bryan. John Morrison conserva le cinture di campioni di coppia di Smackdown battendo Kofi Kingston e Jimmy Uso in un "triple threat ladder match". In un confronto senza squalifiche Kewin Owens e Seth Rollins hanno regalato davvero un match spettacolare, con il primo che è riuscito ad ottenere il successo.

Niente da fare per Goldberg, che ha perso la cintura di campione universale Wwe. L'ex leggenda della Wcw infatti è stato messo ko da Braun Strowman, che ora dunque ha tra le mani una la cintura più importante della compagnia. Il main event è stato davvero emozionante, un "boneyard match" tra Undertaker e Aj Styles senza esclusione di colpi. E' stato un trionfo per Undertaker che ha letteralmente seppellito il suo avversario riuscendo ad ottenere l'ennesimo successo a Wrestlemania di una carriera ormai trentennale.

Oggi gli altri incontri

Wrestlemania 36 continua oggi, domenica 5 aprile, con i rimanenti incontri in programma. Quello più atteso, il main event della serata, dovrebbe essere quello che metterà di fronte il campione Wwe Brock Lesnar e il colosso Drew McIntyre. Confronto nei quale è complicato fare pronostici. Sul ring del Performance Centre vedremo anche John Cena che affronterà "The Fiend" Bray Wyatt, ma l'altro confronto tutto da seguire è quello che vedrà due grandi ed esperti lottatori come Edge e Randy Orton confrontarsi in un "last man standing match".