La situazione legata ai tornei del Grande Slam in questo 2020 è la seguente: gli Australian Open si sono disputati a gennaio prima dell'emergenza sanitaria e sono stati vinti da Novak Djokovic, il Roland Garros è stato rinviato a fine settembre, Wimbledon ha annunciato la cancellazione e sui US Open (come sullo stesso Roland Garros nonostante il posticipo, ndr) non vi sono certezze. Tutto è legato all'evolversi di una situazione mondiale molto più grande del Tennis. I US Open sarebbero in programma dal 24 agosto al 13 settembre, nei giorni scorsi è stata ventilata l'ipotesi di giocare a porte chiuse, ma per l'appunto è impossibile fare previsioni soprattutto perché il torneo si disputa in una zona geografica molto colpita dall'emergenza.

Nell'ultima settimana, attraverso l'account ufficiale Twitter del torneo, si è pensato per tenere alta l'attenzione e la curiosità dei tanti appassionati di tennis, organizzando una sorta di campionato virtuale con la presenza di 64 tennisti, 32 tra gli uomini e altrettante nel tabellone femminile: sono tutti atleti che nella loro carriera hanno sollevato almeno una volta il trofeo. Nello specifico si è scelta una o più stagioni in particolare, Federer ad esempio lo ha vinto 5 volte e si è scelta la sua 'versione' del 2004 e del 2008 o Chris Evert che ha primeggiato in 6 occasioni ed è stata considerata nelle sue edizioni 1975 e 1978.

Ad ogni modo, nessuno dei plurivincitori ha vinto il torneo virtuale che, al contrario, è finito nelle virtualissime bacheche di Marat Safin e Gabriela Sabatini.

Il tabellone maschile: Safin batte Nadal in finale

Marat Safin è stato dunque scelto come 'supercampione' dei US Open. Nella realtà il russo vinse un'indimenticabile edizione del torneo di Flushing Meadows nel 2000 battendo in finale Pete Sampras.

Nel torneo virtuale ha battuto strada facendo Jimmy Connors (1978) e Juan Martin del Potro (2009), poi ha avuto la meglio due volte contro Roger Federer, prima nella sua versione del 2004 e poi contro quella del 2008 (singolare che Roger abbia 'rischiato' di affrontare sé stesso più maturo di quattro anni in semifinale, ndr). Il suo avversario in finale è stato Rafa Nadal versione 2010, lo spagnolo a sua volta era stato preferito (nell'ordine) ad Andre Agassi (1999), Stan Wawrinka (2016), Novak Djokovic (2011) e Pete Sampras (1990).

In finale Safin ha battuto Nadal, secondo quelle che sono state le preferenze dei tifosi che hanno partecipato alla votazione su Twitter.

On the way to winning our Bracket of Champions, Safin defeated:



🔹 4x US Open champion John McEnroe

🔹 Fan-favorite Juan Martin del Potro

🔹 5x champion Roger Federer (twice!)

🔹 4x champion Rafa Nadal pic.twitter.com/Yq2L7OwSCr — US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020

Tabellone femminile: all'ultimo atto Gabriela Sabatini batte Maria Sharapova

Tra le donne ha vinto Gabriela Sabatini e anche lei, al pari di Safin, ha vinto soltanto una volta in carriera i US Open. L'affascinante tennista argentina mise tutte le colleghe in fila nel 1990, compresa Steffi Graf superata in finale.

Al primo turno 'Gaby' è stata preferita a Serena Williams (1999), poi ha avuto la meglio su Chris Evert (1975), Kim Clijsters (2009) e ancora la Evert, stavolta del '78. L'altra finalista è stata Maria Sharapova (2006) che si era guadagnata l'ultimo atto battendo nelle votazioni Margaret Court (1970), Justine Henin (2003), Martina Navratilova (1984) e Steffi Graf (1988). La finale tra due campionesse di bellezza oltre che di grande tennis ha visto prevalere la sudamericana.