Wrestlemania 36 non lascia, anzi raddoppia. Per la prima volta nella sua storia il più importante appuntamento annuale di wrestling nel mondo non si svolgerà in un'unica serata, bensì in due, ovvero sabato 4 e domenica 5 aprile. Sarà in ogni caso una edizione davvero insolita, non solo per questo sdoppiamento delle serata, ma soprattutto perché non ci saranno gli spettatori a bordo ring. Anche negli Usa infatti l'emergenza Coronavirus è ormai pressante e questo ha portato la Wwe a rimodulare l'organizzazione di questo evento.

Wrestlemania 36 si sarebbe dovuta disputare domenica 5 aprile a Tampa, in Florida. Poi però la pandemia ha fatto optare per la disputa degli incontri al Performarce Centre di Orlando, dove di fatto c'è il quartier generale della compagnia e dove gli atleti si allenano.

Ad ogni modo saranno senz'altro migliaia gli appassionati di wrestling italiani pronti a fare le ore piccole pur di seguire questo spettacolare show in tv. Perché sono tanti gli incontri inseriti nella card, alcuni dei quali metteranno in palio le cinture di campione, e sul ring ci saranno tutti i migliori lottatori della Wwe.

Una novità tra i match è arrivata proprio in extremis, con Braun Strowman che avrà l'opportunità di sfidare Goldberg al posto di Roman Reigns.

Tutti i match di Wrestlemania 36

In questa due giorni vedremo come detto molti match titolari. Come quello che metterà in palio i titoli di campionesse femminili di coppia. Le Kabuki Warriors proveranno a respingere l'assalto di Alexa Bliss e Nikki Cross. Sul ring del Performance Centre si affronteranno Otis e Dolph Ziggles, per il colosso Bobby Lashley ci sarà da sfidare un avversario insidioso come Aleister Black.

Pronostici incerti anche nel confronto tra Elias e King Corbin. Spettacolare si preannuncia il "triple threat ladder match" che metterà in palio i titoli di campioni di coppia di Smackdown. I campioni in carica, The Miz e John Morrison se la vedranno contro The Usos e The New Day. Anche il titolo Intercontinentale sarà in palio a Wrestlemania, con il campione Sami Zayn che dovrà affrontare l'esperto Daniel Bryan.

Altro confronto atteso sul ring è quello tra due big della Wwe, ovvero Kevin Owens e Seth Rollins. Per la prima volta ci sarà in palio anche il titolo di campionessa femminile di Nxt. Per Rhea Ripley ci sarà una montagna da scalare, visto che la sua avversaria sarà nientemeno che Charlotte Flair. Sempre tra le donne, attesa fremente per il "fatal 5-way elimination match" che decreterà la campionessa di Smackdown. Bayley per conservare la cintura dovrà battere Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina e Naomi. Per la campionessa di Raw Becky Lynch invece ci sarà come avversaria Shayna Baszler: riuscirà a tenere il titolo?

Undertaker affronta Aj Styles

La card è davvero lunghissima e ricca di incontri spettacolari che, ricordiamo, saranno distribuiti nell'arco di due serate. Edge e Randy Orton si affronteranno in un "last man standing match" che si preannuncia davvero molto inteso. John Cena affronterà "The Fiend" Bray Wyatt. Tra gli incontri più attesi quello che vedrà salire sul ring la leggenda Undertaker per sfidare Aj Styles. I due main event saranno probabilmente quelli che metteranno in palio le cinture più importanti della Wwe. Il campione universale Goldberg come detto sfiderà Braun Strowman. Quindi la cintura di Wwe Champion sarà in palio tra il campione Brock Lesnar e Drew McIntyre.

Altro testa a testa nel quale è davvero difficile fare previsioni.