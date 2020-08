In via del tutto eccezionale per questa stagione stravolta dagli eventi, la gara di ciclismo simbolo dell’autunno si svolgerà il giorno di Ferragosto: sabato 15 agosto, per l’appunto, ecco in calendario l’appuntamento con la 104^ edizione del Giro di Lombardia. Emittente televisiva ufficiale dell’evento è la Rai (insieme a Eurosport) che trasmetterà in diretta su Rai 2 la ‘Classicissima delle foglie morte’, divenuta una ‘Classica di Ferragosto’ nella circostanza.

Da Bergamo a Como, resta invece pressoché immutato il percorso (di 231 km) con la presenza di tutti i tratti distintivi della corsa: la salita iconica di Madonna del Ghisallo, il tremendo muro di Sormano e l’accoppiata Civiglio/San Fermo della Battaglia da scalare finale.

Dove vedere il Giro di Lombardia

Il Giro di Lombardia, sabato 15 agosto, inizierà alle 12:20 per terminare intorno alle 18:30. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 15:30; inoltre visibile in streaming su RaiPlay. L’evento verrà diffuso live anche su Eurosport 1, per gli abbonati, e online sulla piattaforma Eurosport Player.

Seconda "classica monumento" dell’annata dopo la Milano-Sanremo che altrettanto insolitamente è stata in programma sette giorni prima, a Il Lombardia 2020 è attesa come sempre una startlist di lusso con tutti i big, da Evenepoel a van der Poel fino a Nibali tanto per citarne qualcuno, pronti a darsi battaglia per succedere a Bauke Mollema.

Il percorso

Una recente piccola modifica nel tracciato, che presenterà 12 km in meno rispetto a quanto in precedenza annunciato dagli organizzatori di Rcs Sport/Gazzetta (eliminato il tratto per Lecco/Valmadrera), non scalfirà minimamente lo spirito e il percorso tradizionale del Giro di Lombardia. Partenza da Bergamo, dopo circa 50 km in pianura arriverà la prima salita di giornata: il Colle Gallo.

Il percorso virerà poi di nuovo verso Bergamo in direzione della Brianza. Una volta raggiunta Asso la corsa scenderà su Onno per raggiungere Bellagio dove inizierà l’arrampicata al Ghisallo: 8.6 km al 6.2% con picchi di pendenze fino al 14%.

Altra poca strada e nel tracciato di gara comparirà la salita di Sormano: 5.1 chilometri al 6,6%, a fare da antipasto al feroce omonimo Muro: 1.9 chilometri su strada stretta e tornanti con la pendenza media al 15.8% e punte vicine al 30%.

Ultimi chilometri

Seguirà un lungo tratto in discesa e poi la Classica lombarda si sposterà verso Como, ma non subito per il traguardo bensì per scalare il Civiglio: 4.2 chilometri al 10% con rampe più ripide al 14%, e subito dopo riattraversata Como affrontare l’ultima difficoltà altimetrica della giornata, la salita verso San Fermo della Battaglia: 2.7 chilometri al 7%.

Una volta in cima a quest’ultima salita mancheranno circa 5 km all’arrivo, una buona parte di cui saranno da percorrere in discesa, anche tecnica, prima degli ultimi mille metri rettilinei fino al tradizionale traguardo sul lungolago di Como.

Albo d’oro

Le ultime edizioni sono state vinte da Bauke Mollema (2019), Thibaut Pinot (2018) e Vincenzo Nibali (2017).

Nato nel 1905, nell’albo d’oro del Giro di Lombardia ovviamente sono presenti i nomi dei più grandi corridori della storia del Ciclismo: da Girardengo a Gilbert, passando per i vari Binda, Guerra, Bartali, Gimondi, Merckx, De Vlaeminck, Moser, Hinault, Saronni e Cunego.

Fausto Coppi detiene il record vittorie (cinque totali, di cui quattro consecutive dal 1946 al 1949).