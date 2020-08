Roger Federer. Bastano queste due semplici parole per scatenare la fantasia di tanti appassionati di Tennis. Roger Federer, sabato 8 agosto compie 39 anni. Una carriera straordinaria per il "Re del tennis" che ha vinto fino a questo momento 20 titoli del Grande Slam: sei Australian Open, un Roland Garros, otto Wimbledon e cinque Us Open. Ma i numeri semplici, per quanto importanti, non dicono tutto di un giocatore che per stile di gioco, tecnica nei colpi, classe e comportamento in campo è già - e sarà sempre -uno dei migliori tennisti di ogni epoca. Per lui sarà un compleanno particolare a casa: non prenderà infatti parte a nessun torneo nel 2020 ma ha già dato appuntamento a tutti per il 2021 dopo i due interventi al ginocchio.

Non è ancora finita la sua carriera.

Roger Federer, una carriera sempre al vertice e una longevità con pochi eguali

Roger Federer compie 39 anni l'8 agosto e, nonostante l'infortunio e i due interventi al ginocchio, non sembra avere nessuna intenzione di gettare la spugna. Anzi ha già dato appuntamento a tutti al 2021. Riassumere la carriera di Federer in poche righe è impossibile ma tre tappe contano più di altre. La prima è a Wimbledon 2003 quando ha vinto il primo slam battendo in finale Philippoussis e confermando quel talento che da più parti gli si riconosceva già da anni. La seconda, in ordine cronologico, non può che essere la finale del Roland Garros 2009, quando, battendo Soderling in finale, ha conquistato quel titolo slam a Parigi che fino a quel momento gli era sempre sfuggito.

E poi l'Australian Open 2017 quando, in una finale epica, con l'avversario di una vita, Rafael Nadal, ha vinto uno slam dopo quasi cinque anni di digiuno da Wimbledon 2012. Mettendo all'angolo chi lo invitava a ritirarsi e facendo partire una ennesima nuova carriera.

Federer è il recordman per settimane in testa alla classifica mondiale, per titoli del Grande Slam vinti e ha trascinato anche la sua nazione, la Svizzera, alla vittoria di una Coppa Davis.

Roger Federer: in questi mesi abbiamo cercato di fare il meglio possibile con i nostri bambini

Federer in questo periodo è convalescente, si sta riprendendo dopo un doppio intervento al ginocchio. Il fuoriclasse elvetico ha giocato in gare ufficiali quest'anno solo gli Australian Open perdendo in semifinale contro Djokovic.

Lo stop per il problema fisico e l'interruzione, causa coronavirus, di tutto il circuito Atp gli hanno consentito di passare molto più tempo in famiglia. Federer ha fatto sapere in un'intervista che non era mai stato così tanto a casa negli ultimi 25 anni e ha aggiunto di sentirsi al sicuro visto che vive nelle montagne e non vede nessuno. Ha raccontato che è stato molto rigido sulle regole, non vede da mesi i genitori e anche con i suoi quattro figli ha cercato di fare del suo meglio assieme alla moglie Mirka. Il tennista infine ha ricordato che questo momento molto particolare ha dato l'opportunità di fare pensare su cosa conta davvero della vita ovvero la famiglia, gli amici, la felicità e la salute.