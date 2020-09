Collocato in un’inedita ambientazione autunnale a causa della pandemia che ha scompaginato tutto, sabato 3 ottobre prenderà il via la 103esima edizione del Giro d’Italia. La Grande Partenza sarà dalla Sicilia con una cronometro individuale di 15.1 chilometri, da Monreale a Palermo. Per cornice la millenaria storia e i colori dorati di questi luoghi al centro del Mediterraneo.

Il percorso si snoderà prevalentemente rettilineo e in discesa, il che dovrebbe far registrare velocità elevatissime. Pertanto, tra i favoriti a indossare la prima maglia rosa non può proprio mancare Filippo Ganna (Ineos), debuttante al Giro ma fresco campione del mondo nella crono a Imola, nonché primo italiano di sempre a conquistare il titolo iridato nella specialità.

Tre settimane di emozioni, 21 tappe, quasi 3.500 chilometri (3469.8 per l’esattezza). A cominciare dalla cronometro cittadina Monreale-Palermo, il Giro d’Italia 2020 sarà trasmesso in diretta tv con ampia copertura dalla Rai.

Giro d’Italia in tv

La prima tappa del Giro d’Italia, prologo a cronometro Monreale-Palermo di 15 km, in programma sabato 3 ottobre, vedrà il primo corridore scattare dalla rampa di partenza alle ore 13:15, mentre l'ultimo dovrebbe concludere la gara intorno alle 16:30. Tutte le tappe della Corsa Rosa saranno trasmessa in diretta tv dalla Rai, con Rai 2 e RaiSport canali di riferimento per seguire il Giro d’Italia in chiaro.

Evento live anche su Eurosport 1 (dalle 12) e in streaming sulle piattaforme Eurosport Player e Dazn.

Programmazione Rai e orari

La programmazione in chiaro della televisione pubblica inizierà su RaiSport alle 11:30 orientativamente con la collaudata rubrica introduttiva alla tappa ‘Villaggio di Partenza’. Sullo stesso canale tematico della Rai, dalle 12:30 appuntamento quotidiano con ‘Anteprima Giro’ e le immagini in diretta delle fasi iniziali della tappa.

Dalle 14 si prosegue su Ra i2 con la diretta della tappa fino al termine. Immediatamente seguita dal tradizionale ‘Processo alla Tappa’ con i commenti a caldo sulla giornata. E in ultimo il riassunto serale su RaiSport con TGiro alle 20 e Giro Notte dalle 24 circa. L’intera programmazione di Rai 2 del Giro d’Italia è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

Percorso 1^ tappa Monreale-Palermo

La Corsa Rosa 2020 partirà dall’incantevole Duomo di Monreale. In salita nel primo chilometro (pendenza intorno al 5%) nonostante il percorso sia prevalentemente in discesa. Ma da lì in avanti sono attese andature elevatissime: discesa veloce di circa 6 chilometri in via Benedetto D’Acquisto, poi un lungo tratto pianeggiante fino a via Roma prima del rettilineo finale che conduce nel cuore di Palermo, lungo via della Libertà dove è posta la linea di arrivo.

Per la nona volta il Giro scatterà dalla Sicilia. Monreale è al debutto assoluto, mentre Palermo è già stata presente in undici edizioni e dunque è di casa al Giro. Quattro le tappe complessive sull’Isola, che mostreranno al mondo anche la bellezza di questi territori: la seconda da Alcamo alla Valle dei Templi (domenica 4 ottobre) che potrebbe esaltare il finisseur di turno, la terza Enna-Etna con il primo arrivo in salita del Giro (5 ottobre), la quarta da Catania a Villafranca Tirrena (6 ottobre) adatta ai velocisti.