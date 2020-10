Il sogno di Matteo Berrettini è quello di partecipare alle Atp Finals (15-22 novembre) per il secondo anno consecutivo, ma per il momento i tratti sono, per l'appunto, quelli eterei del sogno. La stagione a metà, a causa della pandemia, non lo ha visto quasi mai brillare e per il numero 1 del Tennis italiano che ha perso posizioni nel ranking sarà molto difficile recuperare terreno. Con Rublev che, grazie alle prestazioni di Vienna, si è praticamente garantito il posto tra i 'magnifici otto' di Londra, resta da assegnare una sola 'poltrona' e se la giocheranno Diego Schwartzman e Berrettini con l'argentino che lo precede in classifica e che sembra decisamente favorito.

Atp Finals, i partecipanti del 2020

La stagione atipica iniziata a gennaio, messa poi nel congelatore con il lockdown e ripresa la scorsa estate sul cemento americano, ha spinto l'Atp a cambiare il regolamento per l'ammissione di quello che un tempo si chiamava Masters. Non vengono calcolati i punti raccolti dai tennisti nell'anno solare, dunque niente 'Race to London', bensì viene preso in considerazione il ranking ufficiale. In questo momento in sei sono già qualificati: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Danil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Sascha Zverev. Manca da questa lista Roger Federer che è ancora numero 4 del ranking ma è fermo per infortunio e ciò libera ovviamente un posto.

Andrey Rublev è praticamente dentro, il russo è attualmente ottavo in classifica, mentre l'ultimo posto se lo contendono Diego Schwartzman e Matteo Berrettini. L'argentino ha disputato una grandissima stagione sulla terra rossa, raggiungendo la finale a Roma e la semifinale al Roland Garros: in questo momento ha 3.285 punti (con il ranking aggiornato praticamente in tempo reale, ndr).

Per Berrettini è finora una stagione da dimenticare: i guai fisici lo hanno tormentato prima della lunga sosta, poi è uscito agli ottavi sia a Cincinnati che agli Us Open, a Roma è stato eliminato nei quarti (miglior risultato stagionale) e al Roland Garros si è fermato al terzo turno. In classifica ha attualmente 3.075 punti.

Berrettini e le sue storiche 'Finals 2019'

Il record inseguito da Berrettini, per quanto riguarda il tennis italiano, è dunque la seconda partecipazione nel torneo di singolare delle Finals che non è mai riuscita a nessuno. Con la sua qualificazione nel 2019 fu il terzo italiano dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978: entrambi non sono riusciti a vincere nemmeno un match, impresa centrata lo scorso anno da Berrettini che superò Thiem in due set dopo aver perso le prime due partite contro Djokovic e Federer. Il precedente è benaugurante, ma Matteo sinceramente non sembra nemmeno lontano parente di quello della passata stagione, fermo restando che non dipenderà esclusivamente dalle sue forze.