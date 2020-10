Tanti italiani in campo oggi, venerdì 2 ottobre, nel terzo turno del Roland Garros. Sono quattro gli azzurri impegnati al terzo turno nel tabellone maschile e una nel tabellone femminile, in un torneo che finora ha regalato soddisfazioni al nostro Tennis.

Oggi però almeno due italiani affronteranno sfide sulla carta proibitive: decisamente in salita l'impegno di Marco Cecchinato contro Sascha Zverev, quasi impossibile quello di Stefano Travaglia che avrà contro 'sua maestà' Rafa Nadal.

Thiem vs Ruud il match di cartello

Al dl là delle partite che riguardano da vicino i tennisti italiani, il match certamente più interessante in questa giornata del tabellone di singolare maschile è quello del centrale che, alle ore 11, vedrà di fronte Dominic Thiem e Casper Ruud.

Il norvegese è reduce dalle grandi prestazioni degli Internazionali d'Italia in cui è arrivato in semifinale e ha eliminato, tra gli altri, Matteo Berrettini: nell'ultimo match ha superato in cinque set Tommy Paul. Avrà come avversario uno dei grandi favoriti, Thiem è testa di serie numero 3, è stato il finalista delle ultime due edizioni del torneo e si presenta con il fiore all'occhiello del primo Slam conquistato in carriera agli Us Open.

A seguire, al campo 'Mathieu', Lorenzo Sonego affronterà Taylor Fritz. Alla stessa ora (le 12:15 circa), Stan Wawrinka scenderà in campo contro Hugo Gaston e Sebastian Korda giocherà contro Pedro Martinez Portero. Intorno alle 13:30 tocca a Jannik Sinner opposto a Federico Coria mentre Diego Schwartzman se la vedrà con Norbert Gombos.

Le grandi sfide di Cecchinato e Travaglia

Marco Cecchinato scenderà in campo nel primo pomeriggio per affrontare Sascha Zverev. Tra i due c'è un solo precedente, quello degli Australian Open dello scorso gennaio in cui il tedesco vinse in tre set. Il tennista palermitano ha dato segnali confortanti sulla terra rossa di Parigi, quella stessa superficie che lo vide incredibilmente in semifinale nel 2018, ma è ovvio che per passare il turno dovrà ritrovare un po' di quella verve che sembra aver smarrito nel corso di questi due anni.

A chiudere la giornata del tabellone maschile sul centrale la sfida assolutamente inedita tra Stefano Travaglia e Rafa Nadal. Il pronostico è ovviamente a senso unico e l'impressione è che il tennista marchigiano possa accontentarsi dell'accesso al terzo turno e del best ranking in carriera, visto che quando sarà ufficializzata la nuova classifica dovrebbe raggiungere il numero 69.

Il fuoriclasse spagnolo, 12 volte vincitore del Roland Garros e detentore da tre edizioni di fila, non perde un match a Parigi dal 2015 quando venne sconfitto nei quarti da Novak Djokovic. Nel 2016, infatti, si era ritirato per infortunio prima del match contro Marcel Granollers.

Trevisan vs Sakkari

In campo femminile impegno decisamente duro per Martina Trevisan opposta alla greca Maria Sakkari, testa di serie numero 20 del tabellone: la 26enne fiorentina è chiamata alla grande impresa per passare il turno. Per quanto riguarda il match di cartello, certamente è quello tra Simona Halep e Amanda Anisimova, rivincita del quarto di finale vinto lo scorso anno da quest'ultima.

Il resto del programma prevede Eugenie Bouchard vs Iga Swiatek, Elina Svitolina vs Ekaterina Aleksandrova, Anna Schmiedlova vs Nadia Podoroska, Elise Mertens vs Carloline Garcia, Barbora Krejcikova vs Cvetana Pironkova e Kiki Bertens vs Katerina Siniakova.