La Juventus deve fare i conti con gli infortuni, Andrea Pirlo in vista della sfida contro il Cagliari dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Infatti, entrambi i difensori dovranno stare fuori almeno per un mese.

Bonucci e Chiellini fuori per circa un mese, tocca a Demiral e de Ligt

Dopo la sosta per le nazionali la Juventus deve riordinarsi per cercare di preparare la sfida contro il Cagliari. Andrea Pirlo dovrà fare però i conti con gli infortunati, dopo Chiellini anche Leonardo Bonucci starà fermo, entrambi i difensori non saranno disponibili almeno per un mesetto scarso. A questo punto, bisogna correre ai ripari e ci sono buone probabilità di vedere dall'inizio la coppia inedita formata da de Ligt-Demiral, con il difensore olandese ormai completamente ristabilito e pronto a scendere in campo.

Con il rientro importante di de Ligt, ci sarà Demiral che avrà a disposizione 90 minuti per aumentare il suo utilizzo. A centrocampo Pirlo, non avrà a disposizione ancora Ramsey sempre infortunato, ma ci saranno Arthur e Bentancur che sono pronti ancora problemi invece per Rabiot, le sue condizioni sono da valutare. Molto importante è il rientro di de Ligt, la sua assenza si è sentita e con il suo aiuto la difesa della Juventus acquisterà maggiore sicurezza.

Cristiano Ronaldo è il punto fermo con Morata

In attacco il punto fermo è senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo, con l'attaccante portoghese ci sarà Alvaro Morata, lo spagnolo sta vivendo un ottimo periodo di forma e sta segnando tanto.

Paulo Dybala, invece, non è ancora al top e potrebbe esserci un ballottaggio con Kulusevski per il terzo posto libero. Contro il Cagliari, occorre ottenere in tutti i modi i tre punti, la Juventus è reduce dal pareggio beffa subito all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi, e ripartire con una vittoria sarebbe un’iniezione di fiducia in più per il proseguo della stagione.

Da valutare le condizioni anche di altri giocatori, tra cui lo steso Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, quest'ultimo nonostante le buone prove con la nazionale, con la maglia della Juventus sta vivendo un brutto periodo. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, ci sarà un ampio pre match e nel post gara si potranno rivedere le eventuali reti e analizzare tutti gli episodi, oltre ad ascoltare a caldo le voci dei protagonisti.

Per la Juventus di Andrea Pirlo la sfida con il Cagliari è una partita da non sbagliare assolutamente, visto che ci sarà anche lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Proprio per questo motivo per la Juve vincere diventerà molto importante in ottica scudetto.