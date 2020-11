La capolista Perugia si è imposta per 3 set a 1 contro la Tonno Callipo Vibo Valentia nel match disputato ieri, 29 novembre al PalaMaiata. Si è fermato a 3 il numero di vittorie consecutive dei giallorossi, mentre Perugia ha infilato il secondo successo consecutivo. Dopo aver battuto Milano, sempre in trasferta, gli umbri si sono confermati contro gli uomini di coach Baldovin. A Vibo Valentia non è riuscito il bis. La Tonno Callipo, infatti, aveva sconfitto lontano dal palazzetto amico, l’altra grande favorita Lube Civitanova che occupa il secondo posto. Con 19 punti in classifica in undici incontri, i calabresi occupano la terza posizione proprio con Milano, mentre Perugia ha otto lunghezze in più ma una gara in meno.

Primo set

La Tonno Callipo Vibo Valentia ha accettato il confronto con la prima della classe rispondendo colpo su colpo. Entrambe le squadre hanno provato ad avere la meglio sull'altra anche se, a fare da padrone, è stato un perfetto equilibrio. Ciò è accaduto sino al 17 pari quando Leon ha realizzato due ace. Da quel momento, Perugia, non solo ha mantenuto il vantaggio, quanto l’ha anche aumentato. I calabresi hanno annullato due set point ma non sono riusciti a rimontare. Punteggio finale di 23-25 per gli umbri.

Secondo set

Dopo aver perso il primo set, Vibo Valentia ha continuato come se nulla fosse successo. L’equilibrio ha regnato anche in questo parziale fino al punteggio di 11-11. Roussard ed Abouba hanno tenuto i calabresi in gara e, seppur gli umbri tentassero una minifuga, sono stati ripresi.

Il set diviene lunghissimo con i padroni di casa che non hanno finalizzato cinque set point. Alla fine, grazie a Defalco, i giallorossi hanno pareggiato. Punteggio finale di 29-27.

Terzo e quarto set

Nel terzo set la capolista si è fatta valere prendendo immediatamente il largo, mantenendo sempre un cospicuo vantaggio e chiudendo con il parziale di 25-17.

Stesso copione per quanto riguarda anche il quarto set. Perugia ha respinto qualsiasi tentativo di Vibo Valentia per rimettersi in gara.

Abouba e compagni erano riusciti a portarsi sul 22-23 grazie ad un diagonale del solito Roussard. Gli ospiti non hanno accusato il colpo e, anzi, hanno infilato due punti consecutivi.

Il 25-22 per Perugia è valso anche il match. Se da un lato i calabresi hanno dimostrato di essere una squadra molto competitiva, dall'altro gli umbri si sono confermati una grande favorita al titolo finale.

Al termine della gara ha parlato Valerio Baldovin, coach di Vibo Valentia. Il tecnico dei calabresi ha affermato che i suoi avrebbero potuto agire meglio in fase di contrattacco. Più che l'aspetto mentale, secondo l'allenatore, la differenza l'ha fatta la qualità tecnica degli umbri.