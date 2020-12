Andrà in scena sabato 12 dicembre alla 02 Arena di Londra uno degli incontri più attesi di questo strano 2020, ovvero il match tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev. In palio i titoli mondiali WBA, WBO e IBF dei pesi massimi detenuti dall'idolo locale Joshua, vera superstar della Boxe britannica. Il campione in carica torna a combattere nella sua Inghilterra a distanza di oltre due anni, nei quali ha disputato le due sfide con Andy Ruiz jr che lo hanno visto perdere e poi riconquistare le cinture in suo possesso.

Joshua è il netto favorito, una vittoria per poi puntare su Tyson Fury?

Il 31enne di origini nigeriane Anthony Joshua è il favorito per la vittoria di questo match, in virtù dei successi fino ad ora conquistati in carriera e di una maggiore freschezza rispetto al 39enne rivale.

"AJ", come è stato ribattezzato, vanta un record di 23 successi ed 1 sola sconfitta, la sorprendente debacle sofferta contro Ruiz Jr in cui venne battuto per ko tecnico con grande sorpresa degli addetti ai lavori e dei fans di tutto il mondo. Nel successivo match, disputato nel dicembre 2019, Joshua ha poi vendicato la sconfitta vincendo ai punti in un match meno entusiasmante ma che comunque ha meritato di vincere.

Pur con alcuni limiti riguardo alla sua capacità di incassare, Joshua è riuscito a battere campioni del calibro di Wladimir Klitschko, Alexander Povetkin, Dillian White e l'ex campione WBO Joseph Parker, dimostrando di essere un campione degno di questo nome. In caso di vittoria si vocifera da tempo di un possibile suo match con Tyson Fury, campione WBC.

Il derby britannico tra i due attirerebbe milioni di fans ed inoltre servirebbe a mettere in chiaro una volta per tutte chi è il peso massimo più forte in circolazione. Prima però di pensare a un progetto del genere, Joshua deve avere la meglio su Pulev, deciso a giocarsi nel migliore dei modi la sua grande occasione.

Pulev, contro Joshua servirà un'impresa

Il 39enne Kubrat Pulev è un pugile tra i più validi nella categoria, anche se sembra ormai passato il suo apice di rendimento. Pulev ha già avuto un'occasione titolata contro Wladimir Klitschko nel 2014, ma venne respinto malamente in soli 5 round. Anche in quel caso al bulgaro sarebbe servita una vera e propria impresa per detronizzare quello che allora e per il decennio precedente era stato il vero dominatore della categoria.

Ad oggi la sconfitta contro il minore dei fratelli Klitschko è l'unica debacle in carriera del "Cobra", a fronte di 28 vittorie (con 14 ko). Pulev ha già conquistato in due occasioni il titolo europeo dei massimi e si è issato in alto nelle classifiche mondiali con diverse buone prestazioni. Il suo "scalpo" più prestigioso è quello di Dereck Chisora, ex sfidante mondiale e pugile sempre pericolosissimo per chiunque. Contro Joshua, Pulev partirà senza i favori del pronostico, ma il campione ha già dimostrato in alcune occasioni di non essere invulnerabile.

La potenza di Joshua potrebbe essere la chiave del match, che ha consentito al britannico di risolvere diversi incontri in cui sembrava essere in difficoltà. La prima sfida con Andy Ruiz, con Joshua mandato in crisi dai colpi del messicano, potrebbe però aver dato ottimi suggerimenti a Pulev, ma metterli in pratica sul ring della 02 Arena sarà tutta un'altra cosa.

Joshua-Pulev: dove vedere il match

La sfida Joshua vs Pulev, valevole per i titoli mondiale WBA, WBO e IBF dei pesi massimi, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Il collegamento con Londra è previsto per le ore 19, quando andranno in scena i match di contorno. Il match principale è invece previsto intorno alle ore 23.

Dazn è visibile in streaming su pc, tablet, smartphone e smart TV previo abbonamento.