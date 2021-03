Volley Pugliese. Per la seconda giornata del Campionato Nazionale di 1° livello, il Mesagne Volley ospita il New Volley Torre, formazione che occupa i piani alti della classifica e che non nasconde ambizioni di promozione.

Le giovanissime del Presidente Sportelli, invece, con ancora pochi allenamenti nelle gambe a causa del ritardo di preparazione dovuto al Covid, cercano passi in avanti dopo la sconfitta nel recupero della prima giornata contro il Monteroni.

Mister Maggiore schiera Malerba al palleggio, Lapenna opposta, Demilito e Caforio a lato, Gennaro e Scalera centrali e Santoro libero. Mister D'Amicis risponde con Abbracciavento in regia cui chiude la diagonale Matichecchia, Mazzotta e Gallo in banda, Fanigliulo e D'Ettore al centro e Zurlo libero.

Arbitrano i signori Rizzato e Semeraro del Comitato di Brindisi.

La cronaca

Il primo set inizia con le ospiti subito in vantaggio per 0-3, complice qualche incertezza in ricezione per le padrone di casa. Le ragazze di mister Maggiore si rimettono subito in corsa e ribaltano il punteggio fino al 6-4. C'è grande equilibrio in campo e si arriva punto a punto fino al giro di boa del 18-20, quando la panchina mesagnese è costretta a chiedere la prima interruzione. Sul finire del parziale, alcuni errori non forzati delle giovanissime gialloblu consegnano il set alle ospiti, che chiudono sul 22-25.

Il secondo gioco è meno combattuto del precedente: dopo un inizio di marca bianconera, il Mesagne rientra in partita grazie ad un buon turno al servizio di Galasso, subentrata a Gennaro, ma viene messo il difficoltà (soprattutto a muro ed in ricezione) dal gioco veloce del Torre, offrendo il fianco all'allungo decisivo delle ospiti che chiudono senza grossa resistenza sul 17-25.

Tecnicamente, il terzo parziale è quello meglio giocato da entrambe le formazioni. Si assiste a continui capovolgimenti nel punteggio, con le panchine costrette a giocarsi quasi subito i timeout a disposizione. Sul 19-17, le padrone di casa sembrano indirizzare la sfida al quarto set, ma una lunga serie di errori al servizio spiana la strada alla rimonta del Torre, che chiude sul 24-26 un set estremamente combattuto.

Fatta specie per il secondo set, nel quale il Torre ha fatto valere la maggiore esperienza ed una fisicità che, alla lunga, potrà risultare decisiva ai fini del campionato, il Mesagne ha giocato una partita attenta e grintosa, peccando di inesperienza nei momenti caldi dell'incontro, come ammetteranno entrambi i tecnici.

Dalle panchine

Coach Maggiore (Mesagne): "Rispetto a mercoledì abbiamo fatto enormi passi in avanti.

Ogni ragazza ha maturato una crescita che mi fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Credo che il risultato sia un po' pesante e che avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo commesso degli errori evitabili in ricezione e nella gestione dei momenti clou. Siamo una squadra giovanissima, possiamo solo migliorare".

Coach D'Amicis (Torre): "Siamo contentissimi per la vittoria. Abbiamo affrontato un avversario tosto, a dispetto della giovane età. In alcuni frangenti abbiamo rischiato e devo ammettere, in tutta onestà, che il Mesagne avrebbe meritato almeno un set. Faccio i complimenti alle mie ragazze, perché vincere su questo campo non sarà facile per nessuno".

Tabellino: Mesagne Volley-New Volley Torre 0-3 (22-25, 17-25, 24-26)

Mesagne Volley: Malerba, Demilito, Lapenna (k), Caforio, Contessa, Gennaro, Galasso, Orlando, Leo, Scalera, Santoro (L).

All. Maggiore.

New Volley Torre: Abbracciavento, Fanigliulo, Falsetti, Mazzotta (k), Nacci, Mercoledisanto, Cavallo, Matichecchia, D'Ettorre, Gallo, Zurlo (L). All. D'Amicis.