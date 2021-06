Appuntamento con la storia per Matteo Berrettini che domani, mercoledì 9 giugno 2021, sarà impegnato nei quarti di finale del Roland Garros contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il tennista italiano, in caso di vittoria, raggiungerebbe per la prima volta la semifinale nello Slam parigino, la seconda a livello Slam in generale. Contro il numero 1 del mondo servirà un'impresa all'azzurro, con il serbo che parte nettamente favorito.

Matteo Berrettini: contro Djokovic un match in salita

Come detto in precedenza, la sfida che il 25enne atleta italiano dovrà affrontare nella serata di domani si presenta come una sfida assai ardua.

Berrettini arriva al match dei quarti contro il serbo dopo aver approfittato del ritiro di Roger Federer, che ha permesso al romano di non disputare gli ottavi e conquistarsi così i quarti senza disperdere energie preziose. In precedenza il numero 9 del ranking ATP ha battuto in successione Taro Daniel, Federico Coria e Soonwoo Kwon, concedendo un solo set in tre incontri. Gli avversari battuti fino ad ora in questo Roland Garros sono ben poca cosa rispetto al campionissimo serbo, arrivato a Parigi per tentare di conquistare il prestigioso Slam per la seconda volta in carriera. A dare qualche speranza in più al numero uno azzurro è la forma mostrata da quest'ultimo nella stagione sulla terra rossa , superficie sulla quale ha recentemente conquistato il torneo ATP 250 di Belgrado e ottenuto la prima finale Masters 1000 a Madrid (sconfitta contro Zverev).

Djokovic, dalla paura contro Musetti alla sfida con Berrettini

Il match contro Berrettini non sarà il primo che vedrà il numero 1 ATP contro un tennista italiano in questo Roland Garros. Nel turno precedente, gli ottavi di finale, "Nole" ha infatti rischiato la sconfitta contro Lorenzo Musetti. Nei primi due set il serbo ha infatti ceduto ad altrettanti tie-break, prima di salire in cattedra e vincere i successivi due set in scioltezza 6-1 6-0.

Nel quinto e decisivo set Djokovic era in vantaggio per 4-0 quando il 19enne italiano ha optato per il ritiro, a seguito di un evidentissimo calo fisico che lo aveva costretto al medical time-out prima dell'inizio dell'ultimo set. Una occasione persa per il giovane italiano, ma il serbo ha dimostrato ancora una volta di saper alzare il livello nei momenti decisivi, guadagnandosi così il quarto di finale contro Matteo Berrettini.

Tra i due un solo precedente, alle ATP Finals 2019, con la netta vittoria di Djokovic in due set (6-2 6-1). In quella occasione si giocava sul cemento di Londra, sulla terra rossa di Parigi il match potrebbe essere molto più equilibrato ma l'attuale numero 1 del ranking resta comunque il netto favorito.

Berrettini vs Djokovic: dove vedere il match

Il match dei quarti di finale del Roland Garros 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 20:00 di mercoledì 9 giugno.

Sarà possibile seguire l'evento in streaming anche su Eurosport Player o su Dazn, la cui piattaforma on-demand ospita anche i canali dell'emittente Eurosport.