🤍 @Eganbernal: "Desde el primer día sabía que no estaba en mi mejor nivel. Es difícil ganar la carrera pero mi objetivo sigue siendo dar lo mejor"



⚪️Bernal: "Since the first day I knew I wasn't in my best shape. It's difficult but my goal is still to do my best"#LaVuelta21 pic.twitter.com/rQ4RzxCDEz