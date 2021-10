Come accade ogni anno, con il finire della stagione iniziano nel mondo del Ciclismo i primi movimenti di mercato. Quest'anno numerosi team sembrano essere molto attivi sul versante acquisti. Su tutte, il team australiano BikeExchange, che ha ufficializzato l'arrivo del giovanissimo talento Kell O'Brien (bronzo olimpico nell'inseguimento a squadre durante Tokyo 2020) e che, secondo le indiscrezioni di stampa, sarebbe in forte pressing per assicurarsi le prestazioni di Tom Dumoulin.

Dietro la trattativa tra il team e Dumoulin vi sarebbe il produttore Giant

La notizia della trattativa tra Tom Dumoulin e il team australiano è stata data dal giornale francese l'Equipe, secondo cui il dialogo tra le due parti è in corso da diverse settimane. Il ciclista ha dato la sua disponibilità e sarebbe dunque disposto ad abbandonare (dopo due anni) la Jumbo-Visma. Bene ricordare, comunque, che l'olandese è al momento sotto contratto fino al 2022, per cui non è così scontato che la trattativa possa andare a buon fine. Ma il giornale francese ha anche aggiunto ulteriori dettagli: dal prossimo anno, infatti, la BikeExchange abbandonerà la Bianchi e sceglierà come produttore la Giant. Proprio quest'ultima avrebbe chiesto esplicitamente al team l'acquisto di Dumoulin.

Molti comunque i cambiamenti che attendono il team, che dalla prossima stagione avrà anche un nuovo sponsor, la canadese Premier Tech (che fino a poco tempo fa sponsorizzava il team kazako dell'Astana).

Anche l'Astana è attiva sul mercato

L'Astana dopo l'ufficialità di Vincenzo Nibali si è assicurata le prestazioni di David de la Cruz, che dopo due stagioni lascerà dunque il team UAE Emirates.

Il corridore, che nelle ultime due edizioni della Vuelta è riuscito a piazzarsi nella top 10, si è detto molto felice di poter correre con l'Astana, assicurando di aver preso una decisione piuttosto rapida non appena è stato contattato da Alexandre Vinokourov. Infine, da menzionare tra le squadre più attive nel ciclomercato anche la Lotto Soudal: secondo il quotidiano Het Nieuwsblad, infatti, la squadra si sarebbe assicurata le prestazioni del giovane talento australiano Jarrad Drizners.

Il ciclista è cresciuto nella Hagens Berman Axeon, ovvero la talent factory di Axel Merckx. Acquisto, questo di Drizners, che sembra essere in prospettiva davvero molto interessante: l'australiano, infatti, si è già laureato campione nazionale tra i corridori under 23.