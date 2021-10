Dopo la pausa per le nazionali, la Juventus si prepara in vista della ripresa del campionato. All'Alianz Stadium arriverà la Roma di Josè Mourinho, Allegri non avrà a disposizione Rabiot, positivo al Covid 19.

Verso la sfida con la Roma, il punto in casa bianconera

La pausa delle nazionali è terminata e adesso i vari giocatori in giro per il mondo stanno rientrando nelle loro rispettive squadre di club. Massimiliano Allegri, in vista della sfida interna contro la Roma, non avrà a disposizione Rabiot, il centrocampista francese è risultato positivo al Covid 19 e dovrebbe rientrare per la Champions League, dove la Juventus affronterà lo Zenit.

La nazionale ha riportato Federico Chiesa in ottima forma a Torino L'attaccante, assieme a Manuel Locatelli, è sempre più incisivo per il gioco dei bianconeri, ma anche Bernardeschi e Chiellini hanno dimostrato una buona condizione fisica. Brutte notizie invece per McKennie: secondo quanto riportato dai vari siti sportivi, l'americano avrebbe avuto un affaticamento muscolare e la sua presenza contro la Roma è a rischio. Ottimismo, invece, per quanto riguarda Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha ripreso a correre e potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per disputare uno spezzone di partita, magari nella ripresa.

La Juventus senza Rabiot si affida a Chiesa e Kean in attacco

Ecco come potrebbe scendere in campo la Juventus per la sfida con la Roma:

Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Danilo, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean.

Locatelli in cabina di regia a centrocampo, mentre sulle corsie esterne agiranno Alex Sandro e Cuadrado. In avanti, con l'intoccabile Federico Chiesa, ci sarà Kean, autore di una buona prestazione in nazionale contro il Belgio, entrato nella ripresa.

Inutile dire che per entrambe le squadre è una partita da non sbagliare, in special modo per la Juventus che si trova indietro in classifica e deve recuperare il terreno nei confronti delle altre, come ad esempio il Napoli di Luciano Spalletti che sta viaggiando a ritmi davvero altissimi in testa alla classifica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I protagonisti della gara potrebbero essere Federico Chiesa da una parte e Nicolò Zaniolo dall'altra, ma attenzione anche a Mancini per i giallorossi e a Cuadrado in casa Juventus: il colombiano è decisamente in forma in questo periodo e potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

La partita valida per l'ottava giornata di campionato tra la Juventus e la Roma, sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn, domenica 17 ottobre 2021.