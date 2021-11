Una grande serata nel tempio della boxe, il Madison Square Garden di New York, vedrà il ritorno sul ring dello statunitense Teofimo Lopez nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre. Ad attenderlo sul ring ci sarà l'australiano George Kambosos Jr, che proverà a soffiargli i titoli WBA, WBO e IBF dei pesi leggeri.

Teofimo Lopez: il re dei leggeri cerca nuove conferme

Con 16 vittorie in altrettanti incontri, il 24enne statunitense è da molti considerato una delle star del futuro della boxe mondiale. "The Takeover" in realtà una star lo è già ora, riuscendo a svettare in una categoria di talento come quella dei pesi leggeri.

Nel suo ultimo incontro disputato Lopez ha battuto con una grande prova l'ex campione Vasyl Lomachenko, considerato netto favorito della vigilia, guadagnandosi le lodi della stampa mondiale e consacrandosi definitivamente a livello mondiale.

Una vittoria contro l'imbattuto Kambosos Jr potrebbe convincere Lopez ad una nuova supersfida con Lomachenko, oppure ad un match con uno dei tanti talento presenti nella divisione. I vari Ryan Garcia, Devin Haney e Gervonta Davis hanno spesso lanciato il guanto di sfida al campione, che ha l'imbarazzo della scelta per i prossimi incontri.

Kambosos Jr: contro Lopez l'occasione della vita

Prima di pensare a nuove e più attraenti sifde, Lopez dovrà però superare l'ostacolo rappresentato dall'australiano George Kambosos Jr.

L'imbattuto peso leggero australiano arriva a questo match con uno score di 19 vittorie, con dieci successi prima del limite. Non sono in molti a dare possibilità di vittoria allo sfidante, giunto a questa occasione dopo aver battuto con sofferenza l'ex campione dei pesi piuma Lee Selby e l'ex campione IBF dei leggeri Mickey Bey.

Sono loro i due nomi di maggior livello affrontati da Kambosos nel corso della sua carriera, svoltasi per lo più sui ring australiani.

Lo sfidante è conscio di avere di fronte uno dei pugili più forti a livello mondiale, ancora nel pieno delle sue forze e nettamente migliore in ogni aspetto pugilistico, dalla tecnica alla potenza.

L'australiano non ha però nulla da perdere e ha comunque dimostrato di poter stare ad alti livelli. Dopo oltre un anno di attesa, causa diversi problemi organizzativi, il match andrà finalmente in scena e i due pugili potranno affrontarsi sul ring dopo mesi di schermaglie e il solito "gioco" delle parti prima di ogni match di un certo livello.

Lopez-Kambosos Jr: dove vedere il match

La sfida del Madison Square Garden di New York tra Teofimo Lopez e George Kambosos Jr sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn, a partire dalle ore 2 di domenica 28 novembre.

Oltre al main event andranno in scena anche i match di contorno, tra cui spicca la sfida per il titolo mondiale IBF dei pesi superpiuma tra Kenichi Ogawa e Azinga Fuzile.