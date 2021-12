La ripresa dell’attività agonistica del Ciclismo professionistico è ancora abbastanza lontana, con le prime corse in programma a fine gennaio 2022, ma le squadre hanno già ripreso a lavorare a pieno ritmo con i primi ritiri di preparazione. Molti team si sono trasferiti nelle zone più meridionali e calde della Spagna per allenarsi con le migliori condizioni possibili. Questi stage di preparazione sono importanti anche per provare i nuovi materiali a disposizione, le biciclette, i componenti, l’abbigliamento e tanti altri accessori, soprattutto per quelle squadre che hanno cambiato partnership e fornitori tecnici.

Ciclismo, Bike Exchange con la Giant

Riguardo alle biciclette, sono ormai definiti gli abbinamenti tra squadre e fornitori per la prossima stagione. Nel World Tour ci sarà da registrare una sola novità. Tra i marchi su cui pedalano i campioni della massima serie non ci sarà più la Bianchi. La storica casa lombarda, la più antica azienda produttrice di biciclette ancora in attività, aveva fornito nel 2021 la Bike Exchange ed in precedenza era stata legata a lungo alla Jumbo Visma.

Il rapporto tra la Bianchi e il team australiano si è interrotto dopo appena una stagione. La Bike Exchange pedalerà dal 2022 con le biciclette Giant, marchio che fa il suo rientro nel World Tour dopo essere stata in passato al fianco di grandi squadre come Rabobank e Sunweb.

La Bianchi invece uscirà dal World Tour dopo dieci stagioni consecutive. L’azienda lombarda era stata la fornitrice della Vacansoleil dal 2012 al 2013, quindi della Belkin / Jumbo Visma dal 2014 al 2020, ed infine della Bike Exchange nella passata stagione.

Ancora quattro marchi italiani nel World Tour

Tutti gli altri abbinamenti tra squadre World Tour e aziende produttrici di biciclette resteranno invariati rispetto alla stagione scorsa.

Dopo l’addio della Bianchi, nella massima serie del ciclismo professionistico resteranno ancora quattro storici marchi italiani. La Pinarello continuerà la lunga e fortunata avventura con la Ineos, la Wilier sarà al fianco della Astana Qazaqstan Team, la Cofidis pedalerà sulle De Rosa, mentre Pogacar e compagni della UAE Emirates avranno ancora le biciclette Colnago.

L’unico marchio che fornisce due team World Tour è la Specialized, al fianco sia della Bora – hansgrohe che della Quickstep – Alpha Vinyl.

Ecco le squadre World Tour con i relativi marchi di biciclette per la stagione 2022 di ciclismo.