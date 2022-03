Sabato 19 marzo prenderà il via la Milano-Sanremo, evento decisamente unico nel panorama ciclistico italiano. La classica, monumento del ciclismo, è una corsa sempre molto attesa e per questo, in occasione dell'inizio della competizione, diversi corridori hanno voluto preparare l'evento in maniera maniacale, pensando non solo alla sostanza (ovvero alla condizione atletica) ma anche alla forma.

Il caschetto del ciclista azzurro è un omaggio a Milano e a Sanremo

Tra i ciclisti che hanno preparato in maniera particolare la Milano-Sanremo vi è anche Giacomo Nizzolo, atleta per la Israel-Premier Tech.

Il portacolori azzurro, alla partenza dal Velodromo Vigorelli di Milano, vestirà infatti un caschetto personalizzato, realizzato per lui dalla TRC Design.

La volontà che sta dietro al casco è quella di rendere omaggio all'Italia e, in particolare, alle città di partenza e di arrivo: Milano e Sanremo. Per questo motivo, sul retro del casco è raffigurato un disegno del Duomo di Milano, simbolo della città meneghina riconosciuto in tutto il mondo. Su entrambi i lati e sul fronte del caschetto, invece, sono raffigurati dei fiori: chiaro riferimento, questo, alla città ligure, conosciuta proprio per essere la 'città dei fiori'.

Ma l'omaggio alle due città non è finito qui. Il tema principale del caschetto, infatti, viene direttamente dal Festival di Sanremo sotto forma del testo del brano 'Ciao Ciao', presentato proprio durante l'ultima kermesse musicale da La Rappresentante di Lista.

'La canzone mi ha colpito', ammette Nizzolo

A spiegare il perché della scelta di questo brano è stato proprio Giacomo Nizzolo. Il corridore, infatti, ha ammesso che, durante un allenamento, si è ritrovato a cantare 'Ciao Ciao'. Cosa, questa, che lo ha decisamente colpito. Inoltre, riprendendo il testo del singolo, Nizzolo ha ammesso che per riuscire a vincere la Milano-Sanremo servono proprio delle "buone gambe", un "gran cuore", una "mente forte" e, ovviamente, una buona dose fortuna.

Il ciclista, poi, ha anche ammesso di essersi reso conto che la Milano-Sanremo poteva essere degnamente celebrata proprio utilizzando quella che ha definito come "la canzone più popolare uscita quest’anno dalla kermesse musicale di Sanremo".

Come già ricordato precedentemente, la Milano-Sanremo si correrà nella giornata di sabato.

Ai blocchi di partenza sono attesi alcuni dei ciclisti più importanti di tutto il World Tour, tra i quali Tadej Pogacar. Non saranno della corsa, invece, Sonny Colbrelli e il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe: entrambi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca a causa di problemi di salute.