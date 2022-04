A due giorni dalla corsa, il Giro delle Fiandre ha riservato una sorpresa ai corridori che oggi hanno effettuato la consueta ricognizione del percorso. Per questo venerdì di antivigilia, molte squadre avevano in programma una pedalata sulla parte finale del tracciato, da memorizzare in ogni suo particolare, ed hanno trovato una cospicua nevicata ad imbiancare i lati delle strade e in parte anche il percorso stesso. Alcuni team, come Ineos e Bora, hanno preferito annullare la ricognizione, ma gli altri corridori hanno portato a termine questa perlustrazione senza particolari intoppi e per domenica stanno arrivando novità piuttosto confortanti sulla situazione meteo.

#RVV22 🇧🇪. Así estaban esta mañana el Paterberg y Oude Kwaremont, a 48 horas de la disputa del Tour de Flandes. 📷 Vincent Kalut/PN/@SprintCycling pic.twitter.com/pcssUx5zN7 — Ciclismo a Fondo (@Ciclismoafondo_) April 1, 2022

Giro delle Fiandre, ricognizione con la neve

La campagna di classiche fiamminghe, che sta arrivando al suo momento clou con il Giro delle Fiandre di domenica 3 aprile, ha cambiato decisamente registro per quanto riguarda il clima. Le gare della scorsa settimana, da Harelbeke alla Gand Wevelgem, si sono svolte con un insolito tempo da primavera mediterranea, con temperature alte, un bel sole e neanche il gelido vento che spesso spira in maniera sostenuta a queste latitudini.

Improvvisamente però le Fiandre sono state investite da una perturbazione che ha riportato in pieno inverno, con precipitazioni nevose e un crollo delle temperature. Il clima che stamani i corridori hanno trovato nella tradizionale ricognizione del percorso è stato da Giro delle Fiandre in versione epica, immerso in un’atmosfera magica tra il grigio del cielo e il bianco del paesaggio.

Una parte del percorso è stata imbiancata dalla neve, compresi i muri decisivi dell’ultima parte, come il Paterberg e l’Oude Kwaremont.

“L’anno scorso alla Roubaix non faceva così freddo, ma ha piovuto molto forte” ha ricordato Florian Vermeersch. “Per me non fa differenza se ci sono tre o quindici gradi, se fa più freddo dobbiamo solo vestirci di più” ha aggiunto il giovane belga della Lotto Soudal, uno degli outsider della corsa.

Temperature base, ma niente vento

In questi due giorni che mancano al Giro delle Fiandre, in programma domenica 3 aprile, la situazione climatica è prevista in deciso miglioramento. I corridori troveranno un percorso completamente pulito e anche a bordo strada non ci sarà più traccia della neve.

“La neve con cui ci siamo svegliati si scioglierà tra la giornata di oggi e di sabato” ha commentato il meteorologo Bram Verbruggen all’emittente belga Sporza. “Prevediamo temperature intorno ai sette gradi sia sabato che domenica, ma alla partenza da Anversa scenderemo anche intorno allo zero” ha aggiunto l’esperto, spiegando che invece il vento “arriverà prevalentemente da nord, ma non rappresenterà davvero un fattore”.