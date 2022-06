Le semifinali della Final Eight della LEN Champions League di Pallanuoto, in corso di svolgimento a Belgrado alla piscina “Vlaho Orlic” sita all’interno del “Centro Sportivo 11 aprile”, vedranno venerdì 3 giugno alle 18:30 l’AN Brescia affrontare i padroni di casa del VK Novi Beograd e alle 20:30 la Pro Recco opposta al Ferencvaros. L’atto conclusivo della massima competizione pallanuotistica continentale per club andrà in scena sabato alle ore 19:30.

AN Brescia-VK Novi Beograd, presentazione

I vicecampioni d’Italia dell’AN Brescia, dopo aver vinto il quotato girone A della regular season, si sono garantiti per la seconda stagione consecutiva l’accesso alle semifinali della LEN Champions League di pallanuoto.

La compagine di Sandro Bovo ha inflitto nei quarti di finale una pesante sconfitta per 12-5 al Waspo98 Hannover quarto nel girone B e vincitore per la terza volta di fila del titolo tedesco. Piuttosto agevole anche l’affermazione conseguita dagli ambiziosi serbi del VK Novi Beograd riusciti nel loro settimo anno di vita a conquistare per la prima volta nella loro storia la Regionalna Vaterpolo Liga e il campionato nazionale. La formazione guidata dal 24 febbraio dal leggendario Igor Milanovic, terza nel girone A, non ha, infatti, incontrato particolari problemi per avere ragione per 16-10 del CN Marsiglia secondo alle spalle della Pro Recco nel girone A e vincitore per la trentanovesima volta del campionato francese.

Le due contendenti si sono già incontrate due volte nel corso di questa stagione. Il VK Novi Beograd, dopo aver il 14 dicembre del 2021 impattato in casa a quota 11, è andato il 23 febbraio a imporsi a Brescia per 16-3.

Pro Recco – Ferencvaros, presentazione

I detentori del titolo europeo della Pro Recco, dopo aver chiuso al comando il girone B della regular season, hanno centrato per la settima volta consecutiva il traguardo delle semifinali della LEN Champions League di pallanuoto piegando per 11-10 i campioni di Spagna dello Zodiac CNA Barceloneta quarti classificati nel girone B.

A sancire l'emozionante successo della squadra diretta da Sandro Sukno, già trionfatrice in questa stagione in campionato e nella coppa nazionale, è stata una rete di Zalanki a 96 secondi dalla fine. Sulla strada verso l’agognato decimo trionfo continentale i biancocelesti ritroveranno i magiari del Ferencvaros Torna Club Telekom battuti per 9-6 nell’atto conclusivo della scorsa edizione.

I campioni d’Ungheria, piazzatisi alle spalle dell’AN Brescia nel girone A, sono riusciti al termine di un palpitante ultimo quarto di finale a superare in volata per 14-13 lo Jug Dubrovnik terzo classificato nel girone B. A condannare i neocampioni di Croazia alla sconfitta è stata una potente conclusione dalla distanza di Jansik a un minuto e 44 secondi dalla sirena.

LEN Champions League: i tabellini dei quarti di finale

AN BRESCIA – WASPO98 HANNOVER 12-5 (4-1; 3-1; 3-2; 2-1)

AN Brescia: Tesanovic, Gianazza; Dolce (1/5), Presciutti (2/3), Constantin Bicari (1/6), Lazic (0/1), Vapenski (2/4), Renzuto Iodice (0/1), Gianazza, Alesiani (3/5), Luongo (2/5), Di Somma (1/3), Gitto. All.: Alessandro Bovo.

Waspo98 Hannover: Schenkel, Goetz; Corusic (0/1), Macan (0/1), Real, D. Brguljan (2/5), Radovic (1/4), Muslim (0/3), Nagaev (1/6), Kubisch, M. Brguljan (0/1), Schuetze (0/2), Winkelhorst (1/4). All.: Karsten Seehafer.

Arbitri: Michiel Zwart (Ned) e David Gomez (Esp).

Superiorità numeriche: AN Brescia 5/8; Waspo98 Hannover 1/13 + 1 rigore.

PRO RECCO – ZODIAC CNA BARCELONETA 11-10 (4-3; 1-3; 3-2; 3-2)

Pro Recco: Del Lungo (7/14), Negri (2/5); Di Fulvio (1/8), Zalanki (1/4), Figlioli (1/1), Younger (2/5), Canella (2/5), Presciutti, Echenique (0/3), Ivovic (3/5), Loncar, Ivovic (3/5), Loncar, Aicardi (0/1), Hallock (1/2). All.: Sandro Sukno.

Zodiac CNA Barceloneta: Lopez Pineto, Aguirre Rubio (8/19); Famera (0/5), Granados Ortega (4/9), Munarriz Egana (1/5), De Toro Dominguez, Larumbe Gonfaus (2/4), Pavillard (0/2), Fernandez Miranda, Asensio Surribas, Perrone Rocha (3/4), Biel Lara (0/1), Bustos Sanchez.

All.: Elvis Fatovic.

Arbitri: Boris Margeta (Slo) e Vujin Putnikovic (Srb).

Superiorità numeriche: Pro Recco 6/7 + 2 rigori; Zodiac CNA Barceloneta 2/6 + 1 rigore.

CN MARSIGLIA – VK NOVI BEOGRAD 10-16 (4-5; 2-4; 1-3; 3-4)

CN Marsiglia: Lazovic (2/13), Hovhannysian (5/10); Cuckovic, Crousillat (2/5), Spaic (0/1), Prlainovic (5/11), Vernoux (2/6), Vanpeperstraete, Marion Vernoux (0/2), Kovacevic (1/3), Vukicevic (0/4), Bodegas (0/1). All.: Milos Scepanovic.

VK Novi Beograd: G. Pijetlovic, Coimbra Serra (16/26); S. Rasovic (3/5), Mandic (5/5), Martinovic (2/5), Vucinic, D. Pijetlovic (0/1), Gogov (0/2), Jaksic (2/5), Perkovic (1/1), Vlachopoulos (1/4), Drasovic (1/2), V. Rasovic (1/1). All.: Igor Milanovic.

Arbitri: Georgios Stavridis (Gre) e Tamas Kovacs-Csatlos (Hun).

Superiorità numeriche: CN Marsiglia 2/9 + un rigore; VK Novi Beograd 6/8 + 2 rigori.

FERENCVAROS – JUG DUBROVNIK 14-13 (6-4; 3-4; 1-3; 4-2)

Ferencvaros: Szakonyi, Vogel (7/20); Molnar (0/1), Pohl (1/1), Merkulov (3/7), Vamos (3/6), Ubovic (1/3), Fekete, Vigvari (0/3), Nemet, Varga (3/4), Jansik (2/3), Damonte (1/2). All.: Zsolt Varga.

Jug Dubrovnik: Popadic (6/20), Jurisic; Vukojevic (1/1), Fatovic (2/6), Burdjelez, Jakovic (1/3), Papanastasiou (2/5), Tomasovic (0/1), Argyropoulos (3/6), Krzic, Kakaris (1/3), Zvono, Zuvela (3/5). All.: Vjekoslav Kobescak.

Arbitri: Adrian Tiberiu Alexandrescu (Rou), Sebastien Dervieux (Fra).

Superiorità numeriche: Ferencvaros 5/6; Jug Dubrovnik 6/9.

Pallanuoto: risultati e programma della Final Eight di LEN Champions League

Quarti di finale:

AN Brescia (Ita) – Waspo98 Hannover (Ger) 12-5

Pro Recco (Ita) – Zodiac CNA Barceloneta (Esp) 11-10

CN Marsiglia (Fra) – VK Novi Beograd (Srb) 10-16

Ferencvaros Torna Club Telekom Budapest (Hun) – Jug Dubrovnik (Cro) 14-13

Semifinali, venerdì 3 giugno:

5°/8° posto

Waspo98 Hannover (Ger) – CN Marsiglia (Fra), ore 14:30

Zodiac CNA Barceloneta (Esp) – Jug Dubrovnik (Cro), ore 16:30

1°/4° posto

AN Brescia (Ita) – VK Novi Beograd (Srb), ore 18:30

Pro Recco (Ita) – Ferencvaros Torna Club Telekom Budapest (Hun), ore 20:30

Finali, sabato 4 giugno:

7°/8° posto, ore 12:00

5°/6° posto, ore 14:00

3°/4° posto, ore 17:00

1°/2° posto, ore 19:30