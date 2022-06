L'italiano Jannik Sinner vince al secondo turno del torneo di Wimbledon contro lo sfidante svedese Mikael Ymer aggiudicandosi tre set e accedendo al terzo turno, di domani 1° luglio, che lo vedrà confrontarsi con l'americano John Isner, vincitore al secondo turno contro Murray.

Dopo la prima vittoria di lunedì contro lo svizzero Wawrinka, Sinner stupisce ancora una volta il pubblico in una partita sofferta: vince i primi due set con un punteggio di 6-4, 6-3, poi vacilla durante il terzo set (aggiudicato allo svedese per 7-5), ma con tre break consecutivi vince il set successivo per 6-2 e conquista la vittoria.

Wimbledon, gli altri risultati più importanti

Tra i momenti salienti della giornata di ieri al torneo inglese c'è stata la vittoria di Isner contro Murray per tre set a uno, che ha permesso all'americano di accedere al match di domani contro Sinner. Da segnalare anche la vittoria di Alcaraz contro l'olandese Griekspoor per tre set a zero e quella di Djokovic contro l'australiano Kokikkinas per tre set a zero.

Nel femminile, eliminate invece l'italiana Elisabetta Cocciaretto dalla rumena Irina Begu nei due set 6-4,6-4 , l'estone Kontaveit dalla tedesca Niemeier (due set a zero) ed Emma Raducanu, sconfitta dalla francese Caroline Garcia per due set a zero. La statunitense Serena Williams è invece stata eliminata dalla francese Harmony Tan al primo turno per due set a uno, una sconfitta giunta dopo un anno di pausa dell'americana.

Oggi pomeriggio, intanto, l'italiano Lorenzo Sonego ha vinto per tre set a zero contro il francese Hugo Gaston.

Jannik Sinner, una giovane promessa del tennis

Classe 2001, nato a San Candido, un piccolo comune della provincia di Bolzano, sin da bambino Sinner mostra una forte propensione per lo sport muovendo i primi passi con gli sci.

Verso i 13 anni abbandona definitivamente gli sci per dedicarsi a quella che è poi diventata la sua più grande passione e ragione di vita: il Tennis.

Nella sua precoce carriera ha già conquistato cinque titoli ATP su sei finali disputate (Parigi, Miami, Montecarlo, Roma) oltre a essere il più giovane tennista italiano ad aver vinto un torneo nell'era Open .

Ha avuto finora il nono posto come best ranking, ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2020 e agli Australian Open del 2022.

Questa è la prima volta in cui accedere al terzo turno di Wimbledo,n che lo vedrà in campo contro Isner il 1° luglio.