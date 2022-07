Le semifinali della Coppa d’Africa di Pallamano 2022, in scena sabato 16 luglio alla “Hassan Moustafa Sports Hall” del Cairo, vedranno Marocco e Capo Verde lottare per il loro primo approdo all’atto conclusivo del torneo e poi la Tunisia cercare di prendersi una rivincita contro i padroni di casa dell’Egitto usciti da trionfatori dal duello che due anni or sono assegnò a Radès l’ambito trofeo.

Le quattro nazionali rimaste in corsa per il titolo sono già certe di prendere parte alla fase finale dei prossimi Mondiali in programma in Polonia e Svezia dall’11 al 19 gennaio 2023.

A contendersi il quinto e ultimo posto messo a disposizione dalla rassegna iridata per il continente africano saranno Guinea, Angola, Algeria e Repubblica Democratica del Congo uscite di scena nei quarti di finale. Le finali per il primo, terzo e quinto posto della 25^edizione della Coppa d’Africa di pallamano si disputeranno lunedì 18 luglio sempre alla “Hassan Moustafa Sports Hall” della Città del 6 ottobre.

Marocco-Capo Verde: semifinale tra outsider

Nella prima semifinale della Coppa d’Africa (16 luglio, ore 18:30) il Marocco affronterà Capo Verde contro cui nell’edizione del 2020 vide svanire la possibilità di prendere parte ai Mondiali 2021 a seguito della netta sconfitta patita nella finale per il quinto posto.

La rappresentativa nordafricana ha conseguito l’obiettivo per la nona volta nella sua storia aggiudicandosi alla distanza per 28-24 l’inaugurale quarto di finale disputato contro la Guinea. Nelle precedenti otto occasioni i “Leoni dell’Atlante” hanno sempre dovuto rinfoderare i propri sogni di gloria riuscendo soltanto nell’edizione del 2006 ad andare a medaglie con il bronzo conquistato nella finale di consolazione giocata contro l’Angola.

Capo Verde, alla sua seconda partecipazione, è approdata tra le migliori quattro del continente in virtù del successo sull’Angola per 24-23 riportato al termine di un match deciso soltanto allo scadere dalla parata effettuata dall’estremo difensore degli “Squali blu” Goncalves Edmilson su un tiro dai sette metri.

Egitto-Tunisia: la semifinale nobile

Egitto e Tunisia, protagoniste delle ultime tre finali della Coppa d’Africa, si ritroveranno di fronte in questa edizione (16 luglio, ore 21:00) a livello di semifinale. I Pharaos, sempre a medaglie nella coppa continentale dal 1987 (sette ori, sei argenti e altrettanti bronzi), quinti ai Mondiali del 2021, quarti alle ultime Olimpiadi e finalisti ai recenti Giochi del Mediterraneo, si sono garantiti il passaggio del turno prevalendo nettamente sull’Algeria per 34-19. La Tunisia è la rappresentativa nazionale che può vantare il maggior numero di trionfi nella Coppa d'Africa avendo vinto il trofeo in dieci occasioni (l’ultima nel 2018). Le Aquile di Cartagine, regolarmente a medaglie anche nelle altre quattordici edizioni (otto argenti e sei bronzi) e quantomeno approdate in finale dal 2002 in poi, hanno visto mettere seriamente a rischio questi record nell’avvincente quarto di finale disputato contro la Repubblica Democratica del Congo.

Soltanto una realizzazione su rigore a undici secondi dal termine dei tempi regolamentari ha, infatti, consentito alla Tunisia (in ritardo nel corso della ripresa anche di cinque lunghezze sul 18-23), d’impattare a quota 31 ed evitare conseguentemente l’eliminazione. Nei supplementari la selezione guidata da Sami Saidi è riuscita a far valere la maggiore esperienza e profondità del suo roster finendo per imporsi per 40-34.

Risultati e classifiche della fase a gironi della Coppa d’Africa di pallamano (11-12-13 luglio)

GIRONE A

Prima giornata

Egitto vs Camerun 40-17 (20-7)

Seconda giornata

Camerun vs Marocco 28-34 (14-18)

Terza giornata

Marocco vs Egitto 21-36 (12-17)

La classifica

1. Egitto 4

2. Marocco 2

3.

Camerun 0

GIRONE B

Prima giornata

Gabon vs Guinea 22-35 (11-20)

Seconda giornata

Guinea vs Algeria 28-22 (10-14)

Terza giornata

Algeria vs Gabon 25-23 (16-12)

La classifica

1. Guinea 4

2. Algeria 2

3. Gabon 0

GIRONE C

Prima giornata

Tunisia vs Nigeria 30-18 (14-13)

Seconda giornata

Capo Verde vs Nigeria 35-29 (19-15)

Terza giornata

Capo Verde vs Tunisia 24-30 (10-14)

La classifica

1. Tunisia 4

2. Capo Verde 2

3. Nigeria 0

GIRONE D

Prima giornata

Angola vs Zambia 53-24 (24-11)

Repubblica Democratica del Congo vs Senegal 31-26 (14-15)

Seconda giornata

Zambia vs Repubblica Democratica del Congo 24-43 (14-15)

Senegal vs Angola 25-32 (15-15)

Terza giornata

Senegal vs Zambia 47-23 (17-9)

Angola vs Repubblica Democratica del Congo 32-31 (18-16)

La classifica

1.

Angola 6

2. Repubblica Democratica del Congo 4

3. Senegal 2

4. Zambia 0

Pallamano: i risultati dei quarti di finale e il programma delle semifinali

Risultati dei quarti di finale del 15 luglio:

Guinea vs Marocco 24-28 (13-14)

Tunisia vs Repubblica Democratica del Congo 40-34 d.t.s. (31-31) (15-16)

Angola vs Capo Verde 23-24 (12-13)

Egitto vs Algeria 34-19 (20-8)

Il programma delle semifinali del 16 luglio:

Marocco vs Capo Verde (ore 18:30)

Egitto vs Tunisia (ore 21:00)