C'è ancora il marchio di Remco Evenepoel nell'attesa nona tappa della Vuelta Espana, che ha portato i corridori al duro arrivo in salita di Les Praeres. Su un'ascesa dalle pendenze al limite del ribaltamento, il giovane belga della Quickstep si è dimostrato superiore a tutti gli avversari diretti per la vittoria finale. Evenepoel è salito con la stessa strategia adottata nelle prime due tappe di montagna, impostando un passo forte e regolare, come se fosse una cronoscalata e costringendo alla resa Roglic e Mas. Sono andati bene i due spagnoli della nuova generazione, Juan Ayuso e Carlos Rodriguez, mentre hanno pagato pesantemente Hindley e Almeida.

La tappa è andata al sudafricano Louis Meintjes, che ha colto la grande occasione inserendosi in una fuga da lontano in cui non ha trovato dei corridori con doti di scalatore.

Au classement général, Remco Evenepoel compte désormais plus d'une minute sur son dauphin, Enric Mas. Pavel Sivakov rentre dans le top 10, grâce à sa 21e place sur cette étape. #LaVuelta22 pic.twitter.com/otGYg23oZc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 28, 2022

Vuelta Espana, partenza veloce

La nona tappa della Vuelta Espana ha proposto un nuovo arrivo in salita, il terzo della corsa iberica. Il tracciato prevedeva quattro salite di media difficoltà prima di arrivare alla durissima rampa finale di Les Praeres, un'ascesa tipica della Vuelta con i suoi quattro chilometri al 13% di pendenza.

L'avvio della corsa è stato molto vivace, con tanti scatti che sono proseguito per più di trenta chilometri fino al delinearsi di una fuga con nove corridori. A comporla sono stati Dylan Van Baarle, Samuele Battistella, Jimmy Janssens, Louis Meintjes, Robert Stannard, Simon Guglielmi, Edoardo Zambanini, Filippo Conca e Josè Manuel Diaz.

La Quickstep ha condotto il gruppo amministrando saggiamente le forze. La fuga ha così guadagnato lo spazio necessario per contendersi la vittoria di tappa, in una corsa che è diventata una lunga attesa verso la salita finale.

La situazione si è stabilizzata a lungo, finchè Janssens e Battistella hanno provato ad anticipare la salita finale e l'unico vero scalatore presente in fuga, Meintjes.

I durissimi quattro chilometri verso Les Praeres, con pendenze fin sul 20%, hanno fatto però emergere chiaramente le attitudini del sudafricano che ha staccato tutti i compagni d'avventura e si è involato verso il suo primo successo di tappa in un grande giro. Meintjes ha fatto il vuoto, ma Battistella e Zambanini hanno salvato due buoni piazzamenti, un secondo e terzo posto.

Evenepoel sempre più in maglia rossa

La corsa del gruppo principale si è accesa sulle prime rampe della salita finale, dove Juan Ayuso è scattato per primo con coraggio e autorevolezza.

Remco Evenepoel ha però preso subito le redini della corsa e, nonostante le pendenze estreme su cui era atteso alla prova del nove, ha impostato lo stesso ritmo forte e regolare degli altri due arrivi in salita. La maglia rossa ha ben presto dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri, che uno dopo l'altro sono stati costretti alla resa. Primož Roglič è apparso in grande difficoltà su una salita disegnata su misura per le sue doti di corridore esplosivo, ma anche Juan Ayuso ed Enric Mas hanno ceduto al passo di Evenepoel, che è rimasto da solo. Il campione belga ha continuato come in una cronoscalata, scavando un bel solco tra sé e gli avversari.

Evenepoel ha concluso con 34'' su un ottimo Ayuso, 44'' su Mas e l'altro astro nascente del Ciclismo spagnolo Carlos Rodriguez.

Roglic ha concluso un'altra giornata molto difficile a 52'', con Simon Yates a seguire. Molto male è andato Jai Hindley, che ha perso quasi tre minuti e non sembra poter rientrare in gioco per il podio finale. Giornata poco convincente anche per Almeida, che ha perso quasi due minuti e sta cedendo sempre più il comando della UAE a Ayuso.

La nuova classifica vede Remco Evenepoel sempre più in maglia rossa, con ancora il bonus della cronometro da giocarsi alla ripresa della corsa, tra due giorni.

Il belga ha ora un vantaggio di 1'12'' su Mas e 1'53'' su Roglic.