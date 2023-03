Per Matteo Berrettini non è certamente un periodo facile, sotto tutti i punti di vista, non solo quello sportivo. L'inizio della stagione è stato particolarmente tribolato: al primo turno degli Australian Open 2023 è stato eliminato da Andy Murray mentre nel torneo di Acapulco, dopo aver battuto lo slovacco Molcan e lo svedese Ymer, si è ritirato nel match contro Rune, sul 6-0 1-0. Nel primo Masters 1000, quello di Indian Wells, Berrettini ha perso contro il giapponese Taro Daniel. In un'intervista a Repubblica, Matteo Berrettini ha parlato di questo periodo di crisi.

Matteo Berrettini: 'Melissa Satta? Ci siamo trovati'

I fans di Matteo Berrettini stanno rumoreggiando in merito ad una possibile influenza di Melissa Satta negli scarsi risultati sportivi ottenuti in questo inizio 2023 dal tennista romano. 'Si può gettare odio in maniera troppo facile - ha dichiarato 'The Hammer' in relazione ai gossip che stanno circolando sull'ex velina di Striscia la Notizia. 'Noi ci siamo trovati - ha precisato l'ex numero sei del mondo - ma stiamo parlando di un fatto privato di cui sono felice'. Matteo Berrettini, però, ha ribadito come, essendo un tipo particolarmente riservato, ci tenga alla propria privacy. Berrettini è consapevole del fatto che scegliendo una persona dello spettacolo, famosa come l'ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng, si sarebbero improvvisamente accesi i riflettori.

Ciò che non è affatto gradito da Berrettini è che qualcuno possa addossare i risultati deludenti di questo inzio stagione 2023 alla storia d'amore con Melissa Satta. 'Sto avendo una relazione sentimentale - ha precisato il finalista del torneo di Wimbledon 2021 che ha spiegato come sia naturale per dei ragazzi della sua età.

Ciò che più dispiace di tutta questa situazione è che una cosa totalmente positiva possa essere considerata come una 'distrazione professionale'. È irrispettoso parlarne così - questo il particolare sfogo di Matteo Berrettini nei confronti dei suoi 'haters' - mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti'.

Indian Wells, Sinner-Mannarino per 'vendicare' Musetti

Se da una parte il gossip riguardante la vita di Matteo Berrettini sta catalizzando l'attenzione degli appassionati di tennis, non dobbiamo dimenticare le vicende sportive che vedranno Jannik Sinner scendere in campo nel terzo match in programma oggi, lunedì 13 marzo, sui campi del Masters 1000 di Indian Wells (diretta TV su Sky Sport Tennis). Il giocatore francese, dopo aver eliminato il nostro Lorenzo Musetti in due set, cercherà di ottenere un altro successo contro l'altoatesino. I due precedenti sono favorevoli a Sinner [VIDEO] ma bisognerà scendere in campo con la giusta attenzione per portare a casa l'accesso agli ottavi di finale. Mannarino è un giocatore fastidioso: già a Montreal 2022 è riuscito a mettere in difficoltà il numero 13 del mondo.

In caso di vittoria, Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Wawrinka e Rune, con il numero 8 che, sulla carta, appare decisamente favorito. Dopo le eliminazioni di Ruud e Khachanov, però, le possibili sorprese sono dietro l'angolo.