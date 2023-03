Seconda giornata del Masters 1000 di Miami con i primi azzurri a scendere in campo. Fabio Fognini era stato inizialmente abbinato al francese Constant Lestienne, N. 60 delle classifiche mondiali, ma il giocatore transalpino è stato costretto a rinunciare al torneo: quindi, il giocatore sanremese esordirà contro Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking ATP. Struff ha superato le qualificazioni battendo il cinese Zhizhen Zhang. Il match che vedrà opposti Lorenzo Sonego e l'austriaco Dominic Thiem, invece, è in programma domani.

Miami, cambia l'avversario di Fognini: sarà il tedesco Struff

Fabio Fognini è reduce dall'eliminazione al primo turno di Indian Wells mentre il suo avversario è arrivato nelle semifinali del Challeger di Phoenix. I precedenti tra i due giocatori sorridono a 'Fogna' (3-1), ma il match si preannuncia particolarmente combattuto se si considera che Fognini, negli ultimi due match contro Struff, è riuscito a prevalere solamente al terzo set. L'unico successo del tedesco è una vittoria in due set al torneo di Montecarlo del 2018. Qualora Fognini dovesse riuscire a superare l'ostacolo Struff, il suo avversario, nel secondo turno, sarà la testa di serie N. 21, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Fognini-Struff oggi, 22 marzo: quinto match del campo 'Butch Buchholz'

Il match Fognini-Struff sarà trasmesso da Sky Sport Tennis come del resto gli altri match in programma in questa seconda giornata del Masters 1000 di Miami (la diretta partirà dalle ore 16): occorre, però, considerare che la partita tra l'azzurro e il tedesco sarà l'ultima in programma sul 'Butch Buchholz'.

Prima di questo match, andranno in scena le seguenti partite del torneo femminile: Erika Andreeva contro Ashlyn Krueger, Fernanda Contreras Gomez contro Sorana Cirstea e Anna Bondar contro Taylor Townsend. Il match che precederà quello tra Fognini e Struff sarà quello che vedrà opposti il cinese Yibing Wu e l'inglese Kyle Edmund.

Sonego contro Thiem: precedenti in parità

Per quanto riguarda, invece, Lorenzo Sonego, bisognerà attendere la giornata di domani: il suo avversario è l'austriaco Dominic Thiem che, dopo esser stato ai vertici delle classifiche mondiali, non riesce a tornare ai suoi massimi livelli di gioco: l'ex numero 3 del mondo e Sonego sono stati eliminati al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il torinese ha perso dall'australiano Kubler in due set mentre Thiem ha finito per cedere, dopo una partita molto combattuta, al francese Mannarino. Si tratta del terzo confronto tra Sonego e Thiem ma è il primo match che si giocherà sul cemento. Il bilancio è in perfetta parità: 1-1. Il torinese si impose al tie break del terzo set agli Internazionali d'Italia di Roma nel 2021, mentre l'austriaco vinse in due set nel torneo ATP di Kitzbuhel.