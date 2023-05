Dopo la vittoria ottenuta da Daniil Medvedev agli Internazionali d'Italia di Roma, in finale contro Rune, c'è grande attesa per il sorteggio di quello che viene considerato come il 'campionato del Mondo sulla terra battuta', ovvero il Roland Garros. Il sorteggio del tabellone principale è in programma giovedì 25 maggio alle ore 14. La testa di serie numero 1 del torneo parigino sarà Carlos Alcaraz, la numero due Daniil Medvedev mentre la numero tre sarà Nole Djokovic. Per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner, che guarda con fiducia al Roland Garros, sarà testa di serie numero sette mentre Lorenzo Musetti sarà la numero 17.

Roland Garros 2023, i pericoli per Sinner nel sorteggio sono Alcaraz, Rune e Djokovic

Il grande assente di questa edizione del torneo francese è, indubbiamente Rafa Nadal, per ben 14 volte trionfatore al Roland Garros. I favoriti, naturalmente, sono le prime tre teste di serie anche se non si può sottovalutare il grande stato di forma del finalista al Foro Italico, Holger Rune, e il sempre pericoloso Stefanos Tsitsipas, capace di esaltarsi di fronte ad una platea importante come quella di Parigi.

Per quanto riguarda l'Italia, si spera che Jannik Sinner possa migliorare la sua condizione fisica rispetto a quanto visto a Roma: in un torneo che si disputa sulla distanza dei tre set su cinque la condizione fisica diventerà un fattore importante, se non determinante.

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si eviteranno mentre Djokovic potrebbe affrontare uno dei due in semifinale, anche se è presto per fare previsioni. Nel caso di un sorteggio particolarmente sfortunato, Sinner potrebbe capitare nella stessa parte di tabellone dove ci sono Alcaraz, Djokovic e Rune. Stesso discorso per Musetti che, in un ipotetico ottavo di finale, potrebbe incontrare una delle prime quattro teste di serie.

ATP ranking, Medvedev insidia Alcaraz

Per quanto riguarda, invece, il ranking ATP, Medvedev, dopo la vittoria a Roma, è saluto al secondo posto ad appena 485 punti da Alcaraz: bisogna, però, considerare che il murciano, a Parigi, ne perderà 360; quindi, in buona sostanza, Medvedev è a soli 305 punti dallo spagnolo considerando che il russo, essendo uscito lo scorso anno agli ottavi, perderà solamente 180 punti.

Grazie alla finale del Foro Italico, Rune ha guadagnato una posizione salendo al numero sei. Jannik Sinner, invece, si conferma al numero 8 della classifica mondiale.

Il prossimo Roland Garros promette equilibrio e spettacolo in quanto il livello di gioco mostrato nei tornei sin qui disputati sulla terra battuta come Montecarlo, Madrid e Barcellona, non ha evidenziato un favorito assoluto. Ecco perché anche Jannik Sinner potrebbe recitare un ruolo da protagonista sui campi parigini.