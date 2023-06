L'esordio sull'erba, per Jannik Sinner, non è stato certamente dei migliori se si considera la sconfitta contro il finlandese Ruusuvuori [VIDEO] al torneo di 's-Hertogenbosch: a prescindere dalla posizione in classifica del suo avversario, la prestazione del giocatore altoatesino è stata, forse, tra le peggiori di questo anno 2023. Ora Jannik Sinner è chiamato al riscatto sull'erba di Halle, dove il livello di gioco, rispetto al torneo olandese, sarà decisamente più alto.

Jannik Sinner, serve una pronta reazione ad Halle

'Non ho punti da difendere qui - ha dichiarato Jannik Sinner riferendosi al torneo tedesco - andrò in campo felice e con il sorriso sulle labbra, con la voglia di godermi ogni momento'.

L'azzurro torna a parlare del proprio stato d'animo, nella stessa maniera o quasi di come ne parlò quando uscì prematuramente dal torneo del Roland Garros [VIDEO].

Il fatto che ad Halle non avrà punti da difendere potrebbe, indubbiamente, rappresentare un punto a favore del tennista altoatesino anche se, per la verità, anche in Olanda non aveva nulla da perdere ma tutto da guadagnare, vista la prematura uscita di scena di Medvedev.

Bisognerà scendere in campo con la giusta concentrazione e con la minima pressione, una parola che, troppo spesso, sta ricorrendo nelle dichiarazioni dell'azzurro. Un aspetto decisamente strano se si considera il fatto che la forza mentale è sempre stato uno dei punti di forza di Sinner.

Halle, al primo turno Sinner trova Gasquet

Ad Halle, Sinner affronterà al primo turno il francese Richard Gasquet: subito un avversario da prendere con le molle, tanto più che a Stoccarda il transalpino ha fatto fuori nientemeno che Stefanos Tsitsipas, non certamente uno qualunque.

C'è solamente un precedente tra i due giocatori, proprio quest'anno, ma si giocava sul cemento del torneo Masters 1000 di Indian Wells: Sinner si impose su Gasquet in due set con il punteggio di 6-3, 7-6.

Era il secondo turno del torneo americano.

In caso di successo contro Gasquet, Sinner potrebbe subito ritrovarsi di fronte l'altro azzurro presente in tabellone, Lorenzo Sonego: il tennista torinese sarà impegnato contro il finalista della passata edizione del torneo di Wimbledon, ovvero Nick Kyrgios.

Un ipotetico quarto di finale, per Sinner, potrebbe essere quello contro la settima testa di serie del torneo tedesco, Borna Coric.

Per quanto riguarda l'ipotetica semifinale, Sinner potrebbe ritrovarsi di fronte Stefanos Tsitsipas, il cui approccio sull'erba di Stoccarda, come detto poc'anzi, ha lasciato al quanto a desiderare. L'alternativa potrebbe essere il canadese Auger-Aliassime che, però, non sta vivendo un periodo di particolare condizione fisica.