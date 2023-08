La prima volta è sempre la prima volta, anche nel Tennis. Prima o poi doveva capitare, anche se finora non era mai capitato in un torneo del circuito ATP. Jannik Sinner e Matteo Berrettini saranno di fronte questa sera nel Masters 1000 di Toronto, in un match che, manco a dirlo, vale molto di più di un semplice "secondo turno". I due azzurri sinora si sono solo sfiorati, senza arrivare mai a trovarsi di fronte, divisi dalla rete. L'ex numero uno del tennis italiano, Matteo Berrettini, e l'astro nascente, il numero 8 dell'ATP ranking, Jannik Sinner.

Jannik Sinner contro Matteo Berrettini, di più non si poteva avere come antipasto dell'ultimo Slam, gli US Open. Il match, rivalità a parte, avrà diversi significati: se da una parte l'altoatesino avrà subito di fronte un avversario ostico sulla strada di avvicinamento a Flushing Meadows, dall'altra per Berrettini sarà un importante banco di prova, non soltanto sul piano fisico ma anche, e soprattutto, quello mentale. L'erba di Wimbledon ha ridato fiducia al tennista romano e anche l'esordio a Toronto, contro il francese Barrère, ha dato riscontri positivi.

Chi rischia di più?

Indubbiamente Sinner e i motivi sono evidenti. Dopo le critiche (giustificate o meno) per il match perso contro Djokovic a Wimbledon, una sconfitta contro Berrettini sul cemento (la sua superficie preferita) e a venti giorni dall'US Open peserebbe non poco sulle spalle del tennista di San Candido. Berrettini ha molta meno pressione, cercherà di mettere in difficoltà il suo avversario con le sue giocate in back oltre ad affidarsi naturalmente al servizio, un'arma fondamentale per cercare di arginare le risposte di Sinner.

La "volpe rossa", d'altro canto, si è potuto allenare molto bene su questo fondamentale, così da poterlo sfruttare al meglio sul cemento, e sappiamo bene l'importanza del servizio su campi come questi. Difficile fare previsioni per un match dove un break, comunque, avrebbe il peso di un macigno.

Il match tra Sinner e Berrettini sarà il quarto match sul Grandstand di Toronto.

Gli appassionati dovranno attendere almeno sino alle ore 23 italiane (calcolo approssimativo) per vedere scendere in campo i due azzurri, considerando che il programma inizierà alle 17. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Summer e su Sky Sport Tennis, con la telecronaca di Elena Pero. Il vincitore del derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini tornerà in campo giovedì contro il vincitore del confronto tra l'eterno Andy Murray (che ha "giustiziato" Lorenzo Sonego) e l'australiano Max Purcell.