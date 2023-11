Stefanos Tsitsipas si è fermato oggi durante l'allenamento disputato a mezzogiorno sul campo centrale del PalaAlpitour con la testa di serie N. 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per il giocatore greco non si esclude un riacutizzarsi del problema al gomito già operato: l'altra ipotesi è che Tsitsipas possa fare pretattica in vista dell'atteso esordio di domani pomeriggio, alle 14:30, contro Jannik Sinner.

Tsitsipas interrompe l'allenamento con Alcaraz: Hurkacz in preallarme

Stefanos Tsitsipas ha interrotto l'allenamento con Carlos Alcaraz: il greco ha fermato il palleggio con lo spagnolo per poi avvicinarsi al numero 2 del mondo.

Dopo aver parlato con lo staff Stefanos Tsitsipas ha salutato il suo sparring partner per recarsi negli spogliatoi. Semplice pretattica o guai fisici in vista per il tennista greco? Già nel 2021 Stefanos Tsitsipas fu costretto a rinunciare alle Nitto ATP Finals di Torino, sempre a motivo dei problemi al gomito destro: il greco si operò proprio alla fine di novembre.

Sinner contro Tsitsipas o Hurkacz?

A questo punto subentrano dei dubbi sul fatto che Tsitsipas possa presentarsi in campo domani contro Sinner, match d'esordio di queste Nitto ATP Finals. Hubert Hurkacz, prima riserva, si ritroverebbe ad aprire l'evento proprio contro il tennista altoatesino. Una situazione non facile da interpretare anche per Sinner, che sino all'ultimo momento non saprà contro quale avversario dovrà giocare.

Tsitsipas e Hurkacz sono due giocatori diversi, da affrontare con tattiche completamente diverse. A prescindere dal fatto che Sinner sia consapevole delle proprie possibilità e delle armi che dovrà sfruttare, in ogni caso non è facile concentrarsi per il match con questa incertezza, che probabilmente resisterà sino alle ore 14:30 di domani, visto che sino a cinque minuti prima di scendere in campo tutto è possibile.

Quale avversario sarebbe più favorevole, almeno sulla carta

Dal punto di vista psicologico per Sinner sarebbe molto meglio conservare la "normalità", ovvero Stefanos Tsitsipas. Occorre considerare che Hurkacz scenderebbe in campo privo di qualsiasi pressione, in una partita in cui avrebbe nulla da perdere e tutto da guadagnare.

Inoltre non si deve dimenticare che il polacco, pur essendo amico di Sinner, lo ha sconfitto nella prima finale Masters 1000 giocata dall'altoatesino, al torneo di Miami del 2021 (7-6, 6-4). Jannik Sinner contro Hubi Hurkacz è sul 2-2 per quanto riguarda il computo totale dei precedenti. L'azzurro ha vinto l’unico precedente disputato nel 2023, quello giocato al Masters 1000 di Monte Carlo negli ottavi di finale. In merito alla sconfitta di Miami occorre tener presente la grande crescita di Sinner, che certamente non è lo stesso giocatore di due anni e mezzo fa.