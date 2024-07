Qualcuno potrà storcere la bocca, ma la storia delle cerimonie inaugurali dei Giochi Olimpici ha una data che segna uno spartiacque: 1 agosto 1936. L'apertura delle Olimpiadi di Berlino fu il primo esempio di moderno cerimoniale con l'invenzione, tra l'altro, della staffetta dei tedofori per l'accensione del braciere. L'evento fu il primo della storia ad avere copertura televisiva, incredibile per l'epoca. Che poi il regime nazista abbia colto l'occasione propagandistica di offrire al mondo una sontuosa immagine di potenza e maestosità, cercando nel contempo di nascondere la vera natura della sua politica xenofoba, antisemita e militarista, è un'altra storia.

Ma al di là del governo tedesco dell'epoca e dell'immagine terribile che negli anni a venire avrebbe consegnato alla storia, quell'Olimpiade come già detto segna un prima e un dopo dal punto di vista organizzativo. Ottantotto anni dopo, la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe creare un nuovo fulcro temporale perché sarà unica nel suo genere.

Sfilata lungo le acque della Senna

La cerimonia inaugurale dei Giochi, per la prima volta dal 1896 ai giorni nostri, non si tiene all'interno di uno stadio. Una vera e propria 'rivoluzione francese' quella che questa sera andrà in diretta in tutto il mondo (si calcolano oltre un miliardo e mezzo di telespettatori) frutto di una scelta coraggiosa e originale, in piena sintonia tra il Comitato Olimpico, il governo francese e il Comune di Parigi.

La tradizionale sfilata degli atleti, circa 10.500 persone in rappresentanza di 206 comitati olimpici, avrà luogo sulle acque della Senna con le barche che ospiteranno le varie delegazioni. I natanti saranno muniti di telecamere per permettere ai telespettatori di tutto il mondo di vedere gli atleti da vicino.

Posizione originale anche per il braciere olimpico

Le delegazioni olimpiche sbarcheranno letteralmente nel centro della capitale francese, vero palcoscenico della cerimonia e cuore dei Giochi. La parata chiude il suo percorso davanti al Trocadéro dove ci saranno ulteriori momenti di spettacolo mentre il braciere è stato posizionato al Jardin des Tuileries, sito originale anche in questo caso perché per la prima volta il simbolo dell'evento si trova fuori dallo stadio.

Per la prima volta nella storia, inoltre, la cerimonia è aperta a chiunque e completamente gratuita, non c'è alcun biglietto per assistere alla parata sulla Senna salvo per coloro che vogliono sistemarsi sulle banchine inferiori (dal ponte Austerlitz al ponte Iéna), In ogni caso sono sistemati per i punti strategici della città ottanta maxischermi dotati di altoparlante.

Italia sulla stessa imbarcazione di Giamaica e Israele

La sfilata delle delegazioni olimpiche viene determinata dall'ordine alfabetico in lingua francese. La prima è comunque la Grecia in quanto paese dove sono nati i Giochi, seguita dal Team dei rifugiati che regge la bandiera con i cinque cerchi. Ultimo paese, come sempre, è quello organizzatore per cui la sfilata verrà chiusa dalla Francia.

L'Italia è novantunesima nell'ordine stabilito, sulla stessa imbarcazione di Giamaica e Israele. I portabandiera della nostra delegazione saranno Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020 e Arianna Errigo, medaglia d'oro a squadre nel fioretto a Londra 2012.

Orario e copertura televisiva

La cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi inizierà questa sera, 26 luglio, alle 19.30 e verrà trasmessa integralmente in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. La copertura viene inoltre assicurata da Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn per tutti gli abbonati alle piattaforme.