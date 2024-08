I problemi di salute lo possono frenare e hanno tenuto col fiato sospeso i suoi tanti tifosi sparsi in tutta Italia, ma non lo hanno fermato. Gianmarco Tamberi sarà in pedana, lo ha assicurato nel momento stesso in cui ha rimesso piede sul suolo francese dopo il ricovero in ospedale a causa di un calcolo renale. Nella giornata del 7 agosto sono in programma le qualificazioni del salto in alto maschile che, ovviamente, lo vedono tra i favoriti in qualità di campione olimpico e campione del mondo in carica. Ma si inizia di buon mattino con una nuova specialità della marcia che fa il suo debutto olimpico, la staffetta mista che vede insieme i due olimpionici di Tokyo 2020.

Massimo Stano e Antonella Palmisano vogliono riscattare la delusione delle rispettive prove individuali sui 20 km ed è chiaro che il duo italiano è tra i favoriti per l'oro. Oltre a questa sono in programma altre quattro finali: l'asta femminile con le nostre Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, il lancio del disco, i 400 metri e i 3000 siepi maschili.

Le condizioni di Tamberi

Come sta Gimbo? La domanda se la pongono un po' tutti e la risposta, da parte del diretto interessato. è quella che sta bene, abbastanza da scendere in pedana a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo ex aequo con Mutaz Essa Barshim. Ovviamente dopo il ricovero non può essere al top della condizione, ma ci sono motivazioni che pesano tantissimo e che lo porteranno come sempre a dare il massimo.

Gianmarco Tamberi è stato uno dei due portabandiera alla cerimonia d'apertura ed è uno degli atleti su cui si punta maggiormente per incrementare il bottino di medaglie italiano. Vincendo l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 eguaglierebbe il record del marciatore Ugo Frigerio, l'unico ad aver vinto due titoli in due distinte edizioni dei Giochi, e diventerebbe inoltre il primo tra gli altisti olimpici a vincere due titoli consecutivi.

Motivazioni più che sufficienti per tentare una nuova impresa. In carriera ha già vinto tutto ma non è ancora sazio.

Stano e Palmisano puntano all'oro in coppia nella staffetta mista della marcia

A proposito di Frigerio, anche Massimo Stano e Antonella Palmisano puntano a un prestigioso bis che li porterebbe a eguagliare il leggendario collega di specialità.

Per entrambi i campioni di Tokyo rappresenta un riscatto, anche se c'è da dire che ai Mondiali di marcia a squadre che si sono tenuti in Turchia è stata la seconda coppia italiana composta da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti a vincere la prova di staffetta mista. L'Italia era presente con due squadre e la prima, per l'appunto Stano-Palmisano, è stata costretta al ritiro per l'infortunio del marcatore. I nostri atleti rientrano comunque nel lotto dei favoriti, le avversarie più pericolose sono sicuramente Giappone e Spagna.

Asta femminile: due azzurre in finale

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sono in finale nel salto con l'asta femminile e per entrambe è già un successo. L'obiettivo è quello di disputare una buona gara, mentre la corsa al gradino più alto del podio vede favorite l'australiana Nina Kennedy e la statunitense Katie Moon.

Puntano certamente in alto anche la svizzera Angelica Moser, la neozelandese Eliza McCartney e la greca Aikaterini Stefanidi.

Il grande sogno di Kirani James a caccia del bis olimpico sui 400 metri dopo 12 anni

C'è un atleta che è già nella storia e sogna la grande impresa. Ai Giochi di Londra 2012 Kirani James conquistò la medaglia d'oro sui 400 metri in rappresentanza della sua Grenada, il paese più piccolo ad aver mai vinto un titolo olimpico. Il 32enne, premiato con l'argento a Rio 2016 e con il bronzo a Tokyo 2020, sogna dunque un incredibile bis a distanza di 12 anni. Finora in batteria e, soprattutto, in semifinale ha spinto tantissimo mostrando una grande condizione. I suoi maggiori antagonisti sono sicuramente lo statunitense Quincy Hall e il britannico Matthew Hudson-Smith.

Disco maschile: i favoriti per l'oro

Nella finale maschile di lancio del disco la medaglia d'oro sembra una questione a due tra il lituano Mykolas Alekna e lo sloveno Kristjan Ceh, con l'australiano Matthew Denny e lo svedese Daniel Stahl che proveranno a inserirsi. Attenzione al samoano Alex Rose, unico discobolo in questa stagione insieme ad Alekna e Ceh ad aver scagliato l'attrezzo a oltre 70 metri.

Duello Marocco-Etiopia per il titolo maschile dei 3000 siepi

Soufiane El-Bakkali è il favorito per l'oro nei 3000 siepi, ma il suo principale avversario ovvero l'etiope Lamecha Girma non ha intenzione di stare a guardare per cui il siepista marocchino è avvisato. Il loro duello sembra il focus della finale olimpica, ma attenzione ai soliti keniani, nello specifico Abraham Kibiwot e Amos Serem e all'altro etiope Samuel Firewu.

Il programma del 7 agosto nel dettaglio e gli italiani in gara

Ore 7.30: Marcia staffetta mista (Italia con Massimo Stano e Antonella Palmisano)

(Italia con Massimo Stano e Antonella Palmisano) 10.05: Alto maschile - qualificazioni (Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile)

10.15: 100 ostacoli - batterie

10.25: Giavellotto femminile - qualificazioni gruppo A

11.00: 5000 metri maschili - batterie

11.50: Giavellotto femminile - qualificazioni gruppo B

11.55: 800 metri maschili - batterie (Simone Barontini, Catalin Tecuceanu)

12.45: 1500 femminili - ripescaggi (Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Sintayehu Vissa)

Sessione serale