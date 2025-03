Il tennista britannico Jack Draper, attualmente numero 14 del ranking mondiale, continua a ribadire quanto Jannik Sinner sia un esempio per chiunque aspiri a competere ai massimi livelli nel Tennis. Durante un incontro con i giornalisti a Indian Wells, ha raccontato di averlo sostenuto nel momento più difficile della sua carriera.

Nell’ultimo anno, Sinner ha dovuto affrontare una fase particolarmente complicata, culminata nel discusso accordo con la WADA riguardante il cosiddetto "caso Clostebol". In questo periodo, il numero uno del mondo ha ricevuto critiche da molte persone, ma anche il sostegno di amici e colleghi, tra cui Draper.

Draper: 'Gli ho sempre detto che per me è una fonte di ispirazione'

Il tennista britannico nel corso dell'intervista ha detto: "Sono certo che Jannik tornerà più forte di prima. Questo ultimo anno è stato davvero difficile per lui, e io ho cercato di stargli vicino," ha dichiarato Draper. "Gli ho sempre detto che per me è una fonte di ispirazione, sia per i risultati che ha raggiunto che per la sua incredibile etica del lavoro. Il suo comportamento dentro e fuori dal campo è ammirevole: è un ragazzo genuino e gentile, e merita tutto il successo che sta ottenendo. Non vedo l’ora di rivederlo in campo."

Draper ha poi aggiunto: "Conosco Jannik, è un amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla di intenzionale.

Ovviamente, nel nostro sport siamo responsabili di ciò che assumiamo nel nostro corpo. La sua squalifica lo terrà lontano dai tornei per un po’, e questo non è positivo per il tennis, considerando che è il numero uno del mondo."

L'amicizia tra il tennista britannico e Sinner: oltre la rivalità

L'amicizia tra Jack Draper e Jannik Sinner va oltre la semplice rivalità sportiva: è un legame basato sul rispetto reciproco, sull’ammirazione e sul supporto nei momenti difficili.

Draper ha spesso elogiato Sinner per la sua dedizione e il suo atteggiamento esemplare dentro e fuori dal campo, riconoscendolo come una fonte di ispirazione.

Il programma per il rientro di Sinner

Jannik Sinner tornerà a competere ufficialmente il 5 maggio 2025, dopo aver scontato una sospensione di tre mesi iniziata il 9 febbraio e che terminerà il 4 maggio 2025.

A partire dal 13 aprile, potrà allenarsi in strutture pubbliche. Il suo rientro è previsto per il Masters 1000 di Roma, che inizierà il 5 maggio 2025.

Al momento Jannik Sinner mantiene la prima posizione nel ranking ATP con 11.330 punti, mentre Alexander Zverev occupa la seconda posizione con 8.135 punti, seguito da Carlos Alcaraz al terzo posto con 7.510 punti. Al quarto posto si trova l'americano Taylor Fritz con 4.900 punti, al quinto il norvegese Casper Ruud con 4.045 punti, e al sesto il russo Daniil Medvedev con 3.930 punti.