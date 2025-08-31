Oggi, domenica 31 agosto, si disputa l’ultima giornata della Fipav Cup Men Elite, torneo internazionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in preparazione ai prossimi Campionati del Mondo nelle Filippine. L’Italia scenderà in campo al Palavela di Torino alle ore 18 per affrontare l’Olanda nel match conclusivo. Gli azzurri si trovano al comando della classifica a punteggio pieno e proveranno a ottenere la terza vittoria su tre per vincere il trofeo, e, soprattutto, dare un segnale importante a livello motivazionale in vista dei Mondiali.

La nazionale, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, si presenta a questa sfida conclusiva dopo aver superato 3-1 la Turchia nel match d’esordio e poi aver vinto nella giornata di sabato la sfida contro la Germania con il punteggio di 3-0. La partita tra Italia e Olanda sarà visibile in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+. Nel pomeriggio odierno si giocherà anche l’altro incontro di questo quadrangolare, che vedrà opposte alle ore 15 Germania e Turchia, in cerca di una vittoria per ottenere il miglior piazzamento finale.

Il precedente contro l’Olanda in Nations League

Italia e Olanda tornano ad affrontarsi in questa Fipav Cup Men Elite a poco più di un mese di distanza dall’ultimo incrocio avvenuto in Volleyball Nations League.

Le due nazionali si sono affrontate nell’ultimo e decisivo match della fase intercontinentale, andato in scena domenica 20 luglio a Lubiana (Slovenia). Una partita dominata dagli azzurri, che hanno ottenuto la vittoria con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-19), chiudendo così al secondo posto nella classifica generale. Un torneo in cui gli azzurri hanno conquistato una storica medaglia d’argento, mentre l’Olanda ha subito la retrocessione a causa dell’ultimo posto in classifica. La nazionale olandese è in cerca di riscatto e in questa Fipav Cup Men Elite, dopo aver perso all’esordio per 0-3 contro la Germania, ha superato 3-1 la Turchia.

Il successo degli azzurri con la Germania

L’Italia ha realizzato un’altra prestazione di livello nella partita contro la Germania, trovando il successo con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-16, 25-22).

Nel primo set gli azzurri sono partiti subito forte e dopo aver trovato un break di quattro punti sul 12-8 hanno gestito in scioltezza il vantaggio. Anche nel secondo set gli azzurri hanno controllato agevolmente il gioco, mentre nel terzo sono stati lucidi ad arginare il tentativo di rimonta dei tedeschi, conquistando la vittoria. Il top scorer dell’incontro è stato Kamil Rychlicki, che ha messo a referto 16 punti.