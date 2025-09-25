L’Italia approda in semifinale ai Campionati del Mondo maschili di pallavolo 2025. La nazionale azzurra ha conquistato il pass per la zona medaglie del torneo iridato, grazie al successo per 3-0 nei quarti di finale contro il Belgio. Con questa vittoria, per la settima volta nella sua storia, l’Italia entra tra le prime quattro dei Mondiali maschili. La squadra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi si prepara ora alla sfida contro la Polonia e tornerà in campo sabato 27 settembre alle ore 12:30 italiane alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine.

Nella stessa giornata, alle 8:30, si giocherà l’altra semifinale tra Repubblica Ceca e Bulgaria. Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

La Polonia sarà il prossimo avversario dell’Italia

Nella semifinale dei Mondiali, gli azzurri si ritroveranno di fronte un avversario di grande livello, visto che la Polonia è la nazionale numero uno del ranking mondiale. Per riuscire a centrare la finale iridata per la seconda edizione consecutiva la nazionale guidata dal CT De Giorgi sarà chiamata a una prestazione impeccabile, considerate le qualità dei polacchi. Gli azzurri cercheranno la rivincita dopo la sconfitta subita in finale nella Volleyball Nations League.

Il match andato in scena lo scorso 3 agosto in Cina fu vinto dai polacchi con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-14). In questi Mondiali la Polonia è ancora imbattuta e ha vinto la Pool B, superando Romania, Qatar e Olanda, per poi battere il Canada agli ottavi e vincere 3-0 contro la Turchia nei quarti.

La vittoria degli azzurri contro il Belgio

La nazionale italiana è riuscita a riscattare la sconfitta subita nella fase a gironi e superare il Belgio nella sfida decisiva da dentro o fuori. Gli azzurri si sono imposti contro la squadra guidata dal tecnico italiano Emanuele Zanini con il netto punteggio di 3-0 (25-13, 25-18, 25-18). Una partita in cui gli azzurri hanno offerto una prestazione di alto livello, sia dal punto di vista dell’intensità delle giocate, che da quello della concentrazione in fase di ricezione.

Gli azzurri sono partiti subito forte, trovando un vantaggio iniziale di cinque punti e andandolo poi ad aumentare progressivamente. Stesso copione nel secondo set, comandato sempre dall’Italia, mentre nel terzo il Belgio ha provato la reazione, ma ancora una volta gli azzurri sono riusciti a trovare il break decisivo sul 14-10, gestendo poi il vantaggio fino ai due ace decisivi messi a segno da Roberto Russo. Il miglior marcatore del match è stato Alessandro Michieletto, che ha messo a referto tredici punti.