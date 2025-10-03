Gli Europei di ciclismo, che si stanno svolgendo in Francia, sono pronti al gran finale. Tra sabato 4 e domenica 5 ottobre la rassegna continentale proporrà le due corse più attese: le prove in linea delle categorie élite femminile e maschile. A cominciare saranno le donne, che sabato 4 ottobre si contenderanno la maglia bianca con strisce e stelle gialle e blu. La corsa si disputa a Guilherand-Granges, su un percorso molto impegnativo che ha il suo punto chiave nella dura salita di Val d'Enfer. L'elenco delle partenti vede al via quasi tutto il meglio del ciclismo europeo.

Le favorite sono l'olandese Demi Vollering, la svizzera Marlen Reusser e l'azzurra Elisa Longo Borghini, tutte a caccia del riscatto dopo un Mondiale gestito tatticamente in malo modo.

Il percorso della gara in linea élite femminile degli Europei di ciclismo misura 116 chilometri, con il via a Privas e l'arrivo a Guilherand-Granges. Dopo una prima parte in linea, una cinquantina di chilometri, il tracciato propone due diversi circuiti disegnati attorno alla località d'arrivo. Si percorrerà prima un giro breve con la salita di Val d'Enfer, un chilometro e mezzo al 10%, quindi un anello più ampio che sale anche a Saint-Romain-de-Lerps, scalata di 7 km al 7%, e nuovamente il giro corto di Val d'Enfer.

Dalla cima dell'ultima salita all'arrivo ci sono appena sei chilometri, una distanza ideale per tentare un attacco decisivo. Il dislivello totale della corsa è di 1.570 metri.

La programmazione tv prevede la diretta su Rai 2 dalle 15:30. Eurosport proporrà, invece, la diretta integrale fin dalla partenza, alle ore 13:50. Eurosport si può seguire sulle piattaforme Discovery +, TimVision, DAZN e Prime Video.

Longo Borghini tra le favorite

Il campo partenti della corsa in linea femminile degli Europei di ciclismo è di alto livello. Dopo il flop dei Mondiali della scorsa settimana, in cui le favorite si sono marcate a vicenda lasciando volare verso il titolo la sorprendente canadese Vallieres, qui si attende una sfida diretta tra le big.

L'Italia conta su Elisa Longo Borghini, mentre l'Olanda è il solito squadrone con Demi Vollering e Mischa Bredewold come leader. L'atleta più in forma è, però, Marlen Reusser, dominatrice delle crono sia ai Mondiali che agli Europei. La svizzera potrebbe inscenare un'azione solitaria su un percorso che appare congeniale a questo tipo di soluzione.

Tra le outsider le francesi Labous e Kerbaol, la polacca Niewiadoma, l'altra svizzera Chabbey.

La formazione italiana è composta da Longo Borghini, Gasparrini, Magnaldi, Malcotti, Paladin e Persico.