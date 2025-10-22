La Serie A1 di pallavolo femminile fa un salto virtuale in avanti nel calendario, visto che oggi (mercoledì 22 ottobre) si svolgeranno due anticipi della tredicesima giornata. La motivazione di questa particolare situazione è che due delle squadre impegnate, ovvero Conegliano e Scandicci, salteranno quella giornata per disputare il Mondiale per Club. La Lega Volley Femminile ha quindi deciso di posizionare ora le partite in calendario per evitare poi di non avere più slot liberi per recuperarle. I riflettori saranno puntati sul big match tra Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, che si giocherà alle ore 20.30 al Pala BigMat di Firenze.

Una sfida che vedrà di fronte due grandi protagoniste delle ultime stagioni e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV. L’altro match in programma è invece quello tra Wash4Green Monviso Volley e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano alle ore 20.00.

Lo stato di forma di Scandicci e Milano

Attualmente c’è un solo punto di distanza tra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano nella classifica della Serie A1. Infatti le toscane occupano la quinta posizione con otto punti, uno in più delle meneghine, che ne hanno raccolti sette. Il morale alla vigilia del match è però opposto visto che Milano si presenta a questa sfida al top, vista la vittoria ottenuta nella Supercoppa Italiana contro Conegliano al tie-break, che ha interrotto il dominio delle Pantere.

Dall’altra parte invece Scandicci deve risollevarsi dopo aver perso punti nelle ultime due partite di campionato, contro avversari alla portata, venendo prima sconfitta per 3-0 da Cuneo e poi riuscendo ad avere la meglio solo al tie-break nel derby contro Firenze. Quello di questa sera sarà il secondo confronto stagionale tra Scandicci e Milano, visto che le due squadre si sono già affrontate nella Courmayer Cup, in cui hanno avuto la meglio le toscane.

La classifica della Serie A1 dopo quattro giornate

Si sono disputate quattro giornate della regular season della Serie A1 e come detto gli anticipi di questa sera rappresenteranno quindi un'eccezione rispetto alla progressione standard del calendario.

Al momento in testa alla classifica provvisoria c’è l’Igor Gorgonzola Novara con undici punti, seguita dalla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano che ne ha otto, ma anche una gara da recuperare. A otto punti, oltre a Scandicci, si trovano poi anche la Cuneo Granda Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri. Il fanalino di coda è invece l’Omag-Mt San Giovanni, unica squadra ancora ferma a zero punti.