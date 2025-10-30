Continua la rincorsa al N.1 del mondo per Jannik Sinner, che in serata ha vinto il suo match di ottavi di finale al Master 1000 di Parigi contro l’argentino Francisco Cerundolo col punteggio di 7/5, 6/1.É la prima volta che Sinner raggiunge i quarti di finale in questo torneo, e al prossimo turno troverà l’americano Ben Shelton.

Un primo set equilibrato

Cerundolo si presentava a questo match con due vittorie in cinque precedenti contro Sinner, e anche questa volta ha dato battaglia. Sinner ha provato a mettere pressione all’argentino con la risposta, ma Cerundolo ha servito bene e non si è mai lasciato intimidire.

Il campo lento sicuramente lo mette a suo agio. Il set è stato equilibrato ed entrambi hanno mantenuto il servizio fino al 6-5. Cerundolo è andato a servire per restare nel set e Sinner ha alzato l’asticella per prendersi il primo parziale in 50 minuti.

Sinner ha iniziato benissimo il secondo set, strappando il servizio a Cerundolo già nel secondo game, con due vincenti consecutivi. Da quel momento Sinner ha messo il pilota automatico e non ha concesso quasi nulla all’avversario. Altri due break hanno permesso a Sinner di chiudere rapidamente il discorso col punteggio finale di 7/5, 6/1.

Sinner può tornare N.1 del mondo

Jannik Sinner è attualmente il n.2 nel ranking ATP, ma se dovesse vincere il Master 1000 di Parigi tornerebbe n.1.

L’altoatesino ha cambiato il suo calendario per provare a scippare il trono ad Alcaraz in queste ultime settimane di stagione. La vittoria a Vienna nell’ATP 500 della scorsa settimana ha permesso a Sinner di recuperare 500 punti sullo spagnolo, e l’inattesa sconfitta di Alcaraz nel primo turno a Parigi ha aperto le porte ad un ritorno di Sinner al N.1 già al ermine di questa settimana. Sinner dovrà vincere il torneo per portare a casa i punti necessari a superare Alcaraz nella classifica. L’italiano non ha mai vinto il Master 1000 di Parigi, e l’anno scorso non partecipò per problemi fisici e scelte di calendario.

Altri risultati della giornata

Negli altri ottavi di finale giocati a Parigi quest’oggi, Lorenzo Sonego è stato superato in tre set dal russo Medvedev in un match appassionante.

L’italiano ha giocato un grande primo set, ma si è dovuto arrendere alla rimonta di Medvedev (3/6, 7/6, Vittoria a sorpresa di Bublik sulla testa di serie n.4 Fritz per 7/6, 6/2. Bublik ha servito 11 aces, di cui 7 nel primo set, con il 67% di prime palle.

De Minaur ha regolato in due rapidi set (6/2, 6/2) il russo Khachanov, centrando la vittoria n.53 della sua stagione. Il canadese Auger-Aliassime ha battuto in rimonta il tedesco Altmaier (3/6, 6/3, 6/2), confermando il suo buon momento di forma con la dodicesima vittoria negli ultimi 14 match.

In mattinata la WC Vacherot ha battuto contro pronostico l’inglese Cameron Norrie col punteggio di 7/6, 6/4, centrando il secondo quarto di finale in un Master 1000 dopo l’incredibile vittoria a Shangai.