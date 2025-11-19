17:16 SI riparte al Palasport di Bologna

Gioco sospeso per un problema alle luci

Berrettini-Rodionov 0-1, secondo set: Tiene il servizio senza problemi l'austriaco in questo primo game del secondo set

16.54: Inizia il secondo set con Rodionov al servizio

Berrettini - Rodionov, Secondo Set

PRIMO SET BERRETTINI 6-3: Matteo un po' nervoso in questo game, ma riesce a portare a casa il primo parziale

BREAK BERRETTINI! 5-3: Rodionov va avanti 40-15 ma poi Berrettini comincia ad attaccare e ora servirà per il primo set

Berrettini-Rodionov 4-3: Berrettini si fa riprendere da 30-0 a 30-30, poi Rodionov attacca e si procura la prima palla break.

Berrettini annulla con un ace e poi tiene il servizio

Berrettini-Rodionov 3-3 :Giocatore interessante Rodionov, varia molto il gioco e ha un bel servizio. D'altronde non ha niente da perdere e sta spingendo al massimo

Berrettini-Rodionov 3-2, Primo Set: L'austriaco attacca la rete alla minima occasione, ma sta sbagliando molto alla risposta. Berrettini solido al servizio

Tiene il servizio Rodionov e siamo 2-2 nel primo set, Berrettini alla battuta

Berrettini-Rodionov 2-1: Tiene il servizio Matteo , ma Rodionov si fa notare con un bel passante

Berrettini-Rodionov 1-1: Rodionov attacca la rete appena può e tiene il servizio a 15. Anche un ace, siamo 1-1

Berrettini - Rodionov 1-0: Ottimo inizio al servizio di Berrettini, che mette 3 prime in campo e tiene la battuta a zero

16.18: Si parte con Berrettini al servizio

16.12: Berrettini e Rodionov vengono presentati dallo speaker e cominciano il riscaldamento

L’Austria non ha mai vinto la Coppa Davis, e il miglior risultato è stata la semifinale del 1990, quando potevano schierare il feroce Thomas Muster, ex n.1 del mondo e uno dei migliori giocatori di terra battuta dei tempi moderni.

Vennero battuti dagli USA di Sampras e Agassi. Per arrivare ai quarti quest'anno hanno battuto la Finlandia (4-0) e l’Ungheria (3-2).

16.07: Inni nazionali nel Palasport di Bologna, tra pochi minuti si comincia on Berrettini-Rodionov

15.55: Tra poco Berrettini in campo

Mancano pochi minuti all'inizio, Berrettini dovrà dimostrare di meritare la fiducia di Volandri, perchè negli ultimi mesi ha avuto parecchi problemi e il suo record quest'anno è di 19 vittorie e 17 sconfitte.

15.45: Gli Avversari

L’avversario degli azzurri in questo quarto di finale di Coppa Davis è l’Austria, contro cui la nazionale ha giocato sei volte in passato, con un record di 5-1. Il capitano è Jurgen Melzer, virtuoso mancino ex n.8 del mondo, di cui ricordiamo alcune splendide partite contro Federer.

Melzer può schierare Rodionov, Misolic, Neumayer, Miedler ed Erler. Misolic è l’unico che fa parte dei primi 100 del mondo, e vista la posizione degli altri giocatori, possiamo dire che l’Italia parte nettamente favorita.

15.38: Sarà Matteo Berrettini il primo singolarista per l'Italia e giocherà contro Rodionov. Non ci sono precedenti tra i due nel circuito

Non finisce la sbornia di tennis per gli italiani e dopo il trionfo di Jannik Sinner a Torino nelle ATP Finals, eccoci di nuovo in campo a tifare per i tennisti azzurri in Coppa Davis. Sinner questa volta non c’è, da diverse settimane aveva annunciato il suo forfait per preparare al meglio la nuova stagione e cercare di tornare n.1. Non gliene possiamo certo fare una colpa, Jannik aveva diritto a riposare.

Stesso discorso per Lorenzo Musetti, che dopo il tour de force di fine stagione che gli ha permesso di strappare un biglietto per le Finals, ha preferito declinare la convocazione. Anche nel suo caso, nulla da rimproverare.

Dunque l’Italia si presenta a questa fase finale di Coppa Davis (8 squadre con formula quarti-semi-finale) con le seconde linee. Ma visto l’ottimo momento del tennis italiano, non possiamo lamentarci e schiereremo un’ottima squadra. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis e cerca un tris inedito: dal 1972, anno in cui cambiò la formula, nessuna nazione ha vinto tre volte di fila.

La squadra azzurra di Coppa Davis

Il primo singolarista è Matteo Berrettini, n.56 del ranking, ex n.6 e finalista a Wimbledon nel 2021.

Berrettini ha avuto problemi di infortuni in questi ultimi anni e non si può dire che sia al 100%. Purtroppo il livello che mostrò nel 2021 non si è più visto, ma su indoor può dire ancora la sua. In Davis ha esordito nel 2019 e ha giocato 11 singolari (9-2) e 4 doppi (2-2).

Poi abbiamo Lorenzo Sonego, 30 anni, n.39 del ranking e vincitore di 4 titoli ATP. Sonego ha avuto qualche problema alla fine dell’estate, con eliminazioni al primo turno allo US Open, a Beijing e a Shangai. Negli ultimi tornei indoor in Europa è andata un po’ meglio, con un record di 7-4 e le semifinali a Metz. Per lui 11 presenze in Coppa Davis con 9 singolari (6-3) e tre doppi (3-0).

Dietro a Sonego c’è Flavio Cobolli, 23 anni, n.22 del ranking.

Cobolli è cresciuto moltissimo quest’anno e ha fatto un’ottima stagione, di gran lunga la migliore della sua giovane carriera. Cobolli ha vinto 2 tornei ATP a Bucarest (250) e Amburgo (500), entrambi su terra rossa. Ha debuttato in Davis nel settembre 2024.

Per quanto riguarda il doppio, abbiamo una delle migliori coppie del mondo. Bolelli-Vavassori hanno appena partecipato alle Finals e si sono fermati in semifinale. Occupano il posto n.13 e 14 rispettivamente nella classifica mondiale.