Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha espresso con chiarezza la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, un successo che permette ai nerazzurri di chiudere il 2025 in testa alla classifica. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del risultato e ha risposto alle dichiarazioni di Antonio Conte.

La partita e il contributo dei nuovi entrati

Chivu ha definito la trasferta a Bergamo “una vittoria importante su un campo non semplice contro un’Atalanta in ripresa”. Ha spiegato come la squadra abbia cercato di imporre il proprio gioco, pur riconoscendo qualche difficoltà negli ultimi metri nel primo tempo.

Secondo il tecnico, i cambi sono stati fondamentali: “I subentrati sono stati decisivi, soprattutto Pio Esposito con l’assist a Lautaro. Si sono rimboccati le maniche per difendere la vittoria negli ultimi minuti. La fase difensiva è rimasta molto concentrata”.

Chivu ha elogiato l’intero reparto offensivo: “Ho quattro attaccanti che finora hanno lasciato una bella impronta. Pio è fondamentale, come Bonny. Due ragazzi che si fanno voler bene perché lavorano sodo, anche se si parla sempre di Lautaro e Thuram”.

Il bilancio e le ambizioni per il futuro

L'allenatore ha poi tracciato un bilancio della stagione: “A livello mentale a volte è mancata la continuità nei risultati in un calendario molto impegnativo.

Quando si rientra tardi non è facile recuperare le energie. Dobbiamo continuare a osare e lavorare sodo”.

Infine, ha risposto alle dichiarazioni di Conte, secondo cui “a livello di struttura il Napoli non è pronto a ‘comandare’: Juve, Inter e Milan sono superiori alle altre”. Chivu ha replicato con fermezza: “Quello che dice Conte non m’interessa, io non voglio fare casino ma trasmettere valori. È uno sport, uno spettacolo che la gente deve godersi. Noi cerchiamo di essere all’altezza delle aspettative”.

