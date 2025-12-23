L’Inter dovrà fare a meno di Ange‑Yoan Bonny nella prossima partita contro l’Atalanta. L’attaccante francese ha riportato un infortunio durante l’allenamento di ieri e, secondo il comunicato del club, questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.

Il quadro clinico

Il club nerazzurro ha reso noto che l’infortunio è avvenuto durante una seduta di allenamento. Gli esami strumentali, effettuati questa mattina, hanno confermato una leggera distorsione al ginocchio sinistro.

Di conseguenza, Bonny salterà sicuramente la sfida contro l’Atalanta, in programma domenica. Il suo rientro sarà valutato in base all’evoluzione delle sue condizioni la prossima settimana.

Le valutazioni tecniche

L’attaccante si è recato all’Istituto Humanitas di Rozzano per gli accertamenti, che hanno confermato la diagnosi del club. Si tratta di una lieve distorsione al ginocchio sinistro e la situazione sarà rivalutata tra sette giorni. Lo scontro in allenamento è stato la causa dell’infortunio e la rivalutazione avverrà la prossima settimana. Non sono al momento disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero, ma la definizione di “leggera distorsione” lascia intendere che non si tratta di un infortunio grave.

In sintesi, l’Inter perde temporaneamente Bonny per la sfida contro l’Atalanta. La diagnosi è chiara e il club ha già predisposto una rivalutazione a breve termine. Resta da vedere se il giocatore potrà tornare in campo nelle settimane successive.