Carlos Alcaraz avanza al terzo turno degli Australian Open, superando Yannick Hanfmann in tre set sull'iconico campo della Rod Laver Arena.

Un primo set impegnativo

Il numero uno al mondo ha incontrato difficoltà iniziali, con diversi errori e un servizio discontinuo. Hanfmann, in vantaggio di un break sul 3-1, non è riuscito a consolidare il vantaggio. Alcaraz ha reagito prontamente, portando il set al tie-break dopo due game prolungati. Sul 6-6, con un mini-break per parte, il tennista tedesco si è portato sul 4-3, ma ha perso i due turni di battuta successivi, consentendo allo spagnolo di vincere il tie-break per 7-4.

Controllo nel secondo e terzo set

Nel secondo set, Alcaraz ha preso il comando con un break nel quarto game. Hanfmann ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema all'addome tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set. Da quel momento, lo spagnolo ha gestito l'incontro con maggiore sicurezza, chiudendo con un punteggio di 6-3, 6-2.

Il primo set è durato un'ora e sedici minuti, mentre l'intera partita si è conclusa in circa due ore e quarantacinque minuti. Alcaraz affronterà ora il vincente tra Michael Zheng e Corentin Moutet.

Il percorso di Alcaraz

Questa vittoria permette ad Alcaraz di continuare la sua corsa verso il titolo e di mantenere la sua imbattibilità contro avversari fuori dalla top 100 nei tornei del Grande Slam. L'incontro ha evidenziato la sua capacità di reagire nei momenti cruciali, nonostante un inizio incerto.