Il Bologna ha scoperto la propria avversaria nei playoff di Europa League: sarà il Brann Bergen. Il sorteggio, svoltosi oggi a Nyon, ha stabilito che i rossoblù affronteranno i norvegesi in un doppio confronto che deciderà l’accesso agli ottavi di finale.

Sorteggio e calendario degli spareggi

Il sorteggio ha assegnato al Bologna il Brann Bergen, evitando così la Dinamo Zagabria. La sfida d’andata si giocherà in Norvegia il 19 febbraio, mentre il ritorno è previsto allo stadio Dall’Ara il 26 febbraio. Il Bologna, in quanto testa di serie, disputerà la gara di ritorno in casa.

Possibile derby italiano agli ottavi di finale

In caso di qualificazione, il Bologna affronterà agli ottavi la Roma, già qualificata direttamente, oppure il Friburgo. Si profila dunque la possibilità di un derby italiano in Europa League.

Contesto e precedenti

Il Bologna aveva già affrontato il Brann nella fase a gironi, con un pareggio per 0-0 registrato il 6 novembre scorso. Il Brann, dal canto suo, ha centrato l’accesso ai playoff con una qualificazione ottenuta con un margine risicato, ma significativa per il club norvegese.

Il calendario ufficiale della fase a eliminazione diretta prevede i playoff il 19 e 26 febbraio, mentre gli ottavi si disputeranno il 12 e 19 marzo. La finale è in programma il 20 maggio a Istanbul.