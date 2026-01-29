La Ferrari è tornata in azione nella quarta giornata dei test collettivi privati di Formula 1 a Barcellona, dopo aver osservato un turno di riposo nella giornata precedente. A scendere in pista sono stati Charles Leclerc e Lewis Hamilton, impegnati con la nuova SF‑26 sul circuito del Montmelò.

Programma e contesto della giornata di test

La sessione del Day‑4 è iniziata alle ore 9.00, con le squadre che hanno a disposizione fino a tre giornate su cinque per testare le monoposto secondo il regolamento. La Ferrari, dopo aver saltato il Day‑3, ha scelto di tornare in pista oggi, alternando Leclerc e Hamilton al volante della SF‑26.

Aspettative e confronto con la concorrenza

La giornata si presenta cruciale per Maranello, chiamata a rispondere alla solidità mostrata dalla Mercedes nei giorni precedenti. La W17 ha impressionato per affidabilità e costanza, mentre la Ferrari punta a macinare chilometri e raccogliere dati utili per lo sviluppo della vettura.

Dati sui giri completati

La Mercedes ha dominato in termini di affidabilità, accumulando complessivamente 713 giri nei primi giorni di test, con 433 giri percorsi dalla casa madre, 218 da Alpine e 62 da McLaren. La Ferrari, nel Day‑4, ha chiuso con 115 tornate complessive, un dato che evidenzia l’importanza della giornata odierna per il team di Maranello.